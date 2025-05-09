Погода сьогодні, 9 травня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час снігу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 9 травня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Подекуди можливі дощі, навіть мокрий сніг.

Про це в четвер, 8 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 9 травня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

"З території Румунії на південний схід України переміщуватиметься циклон, який зумовить дощі, уночі на території Карпат із мокрим снігом, хоча в більшості західних областей опадів не буде, а через прояснення в холодному повітрі перед сходом сонця посріблить землю іній", — прогнозують синоптики.

Уночі в південно-західних областях, на Кіровоградщині, Черкащині, місцями на Житомирщині та Київщині, а вдень по всій території України, крім заходу, пройдуть помірні дощі. У більшості центральних і південних областей опади будуть значними, а подекуди на південному сході ще й супроводжуватимуться грозами.

Переважно північний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура триматиметься в межах +2...+7 °С. У північно-західній частині країни на поверхні ґрунту виникнуть заморозки 0...-5 °С. Удень повітря прогріється до +8...+13 °С. У східних і південно-східних областях уночі температура знизиться до +5...+10 °С, а вдень потеплішає до +13...+18 °С. На високогір'ї Карпат уночі буде дощ і мокрий сніг, удень без опадів, нічна температура 0...-5 °С, а денна — +1...+6 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі місцями невеликий, а вдень помірний дощ. Переважно північний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. В області вночі буде +2...+7 °С, а вдень +8...+13 °С. У столиці нічна температура становитиме +4...+6 °С, а денна — +9...+11 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 9 травня над південною частиною України буде циклон, який разом зі своїми атмосферними фронтами зумовить дощову погоду в більшості областей. У Карпатах йтиме мокрий сніг. У центральних, Одеській і Миколаївській областях можливі сильні опади. Істотних опадів не очікується на Волині, Рівненщині, а вдень майже в усіх західних регіонах.

Карта опадів. Фото: Наталка Діденко

Температура повітря впродовж дня буде неоднорідною. На заході, півночі та значній території центральних областей — +10...+14 °С, у південній частині — +12...+16 °С, у Запоріжжі — до +18 °С, у Криму — +17...+20 °С, а у східних областях — +16...+21 °С.

У Києві може бути дощ. Погода буде вологою та холодною: +10...+11 °С.

Нагадаємо, у Харкові 9 травня буде хмарно із проясненнями. Можливі дощі та грози.

Раніше Наталка Діденко попередила, що 9 травня в Україні буде прохолодним. У деяких областях очікуються дощі та мокрий сніг.