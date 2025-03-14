Погода сегодня, 14 марта, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице во время ветра. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды на пятницу, 14 марта, в Украине предоставили синоптики. Будет облачно с прояснениями. Днем в западных областях местами пройдет умеренный дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом в четверг, 13 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 14 марта

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что в пятницу, 14 марта, погоду будет определять теплая воздушная масса с юго-запада. Днем в западных областях будет господствовать атмосферный фронт.

Преимущественно юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако ночью по всей территории Украины, кроме южных и восточных областей, а днем в Карпатах и северной части страны его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +5...+10 °С, а днем поднимутся до +13...+18 °С. На юге и востоке ночью будет +8...+13 °С, а днем — +17...+22 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Скорость преимущественно юго-западного ветра составит 7–12 м/с, однако в области местами будут порывы до 15–20 м/с. Ночная температура в столице будет держаться в пределах +8...+10 °С, а в области — +5...+10 °С. Днем в Киеве потеплеет до +14...+16 °С, а на Киевщине — до +13...+18 °С.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность" от Укргидрометцентра

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III, оранжевого, уровня).

Предупреждение об изменении гидрологической ситуации

Карта "Гидрологическая ситуация в Украине" от Укргидрометцентра

В результате дождей на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5–1,5 метра над уровнями по состоянию на 08:00 13 марта. К негативным последствиям это не приведет.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта осадков. Фото: Наталка Диденко/Facebook

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 14 марта, в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +15...+22 °С. Немного ниже температурные показатели будут на Волыни, Ровенщине, Львовщине, северных районах Житомирщины и Киевщины: там столбики термометров выше +11...+14 °С не поднимутся. Существенные дожди маловероятны, однако к вечеру появятся осадки в западных областях. Сильного ветра днем не будет.

В Киеве будет преобладать сухая погода. Воздух прогреется до +14 °С.

Напомним, в ночь на 13 марта в небе над Киевом была яркая вспышка. Местные жители слышали взрыв. Вероятно, что это было падение метеорита.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что в Украину идет похолодание. Уже в пятницу, 14 марта, температура в некоторых областях начнет снижаться.