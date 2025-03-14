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Зі шквальним вітром — яка погода буде в Україні сьогодні

14 березня 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні, 14 березня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час вітру. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди на п'ятницю, 14 березня, в Україні надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Удень у західних областях місцями пройде помірний дощ. На решті території без опадів.

Про це в четвер, 13 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 14 березня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Синоптики зазначають, що в п'ятницю, 14 березня, погоду визначатиме тепла повітряна маса з південного заходу. Удень у західних областях пануватиме атмосферний фронт.

Переважно південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак уночі по всій території України, крім південних і східних областей, а вдень у Карпатах і північній частині країни його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до +5...+10 °С, а вдень піднімуться до +13...+18 °С. На півдні та сході вночі буде +8...+13 °С, а вдень — +17...+22 °С.

Температури в Україні 14 березня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Швидкість переважно південно-західного вітру становитиме 7–12 м/с, однак в області місцями будуть пориви до 15–20 м/с. Нічна температура у столиці триматиметься в межах +8...+10 °С, а в області — +5...+10 °С. Удень у Києві потеплішає до +14...+16 °С, а на Київщині — до +13...+18 °С.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Сніголавинна небезпека в Україні 14 березня 2025 року
Карта "Сніголавинна небезпека" від Укргідрометцентру

На високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевого, рiвня).

Попередження про зміну гідрологічної ситуації

Гідрологічна ситуація в Україні 14 березня 2025 року
Карта "Гідрологічна ситуація в Україні" від Укргідрометцентру

Унаслідок дощів на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,5–1,5 метра над рівнями станом на 08:00 13 березня. До негативних наслідків це не призведе.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Опади в Україні 14 березня 2025 року
Карта опадів. Фото: Наталка Діденко/Facebook

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 14 березня, в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +15...+22 °С. Трохи нижчими температурні показники будуть на Волині, Рівненщині, Львівщині, північних районах Житомирщини та Київщини: там стовпчики термометрів вище +11...+14 °С не піднімуться. Істотні дощі малоймовірні, однак надвечір з'являться опади в західних областях. Сильного вітру вдень не буде.

У Києві переважатиме суха погода. Повітря прогріється до +14 °С.

Нагадаємо, у ніч проти 13 березня в небі над Києвом був яскравий спалах. Місцеві жителі чули вибух. Ймовірно, що це було падіння метеорита.

Раніше Наталка Діденко попередила, що в Україну йде похолодання. Вже в п'ятницю, 14 березня, температура в деяких областях почне знижуватися.

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