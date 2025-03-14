Погода сьогодні, 14 березня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Зі шквальним вітром — яка погода буде в Україні сьогодні
Прогноз погоди на п'ятницю, 14 березня, в Україні надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Удень у західних областях місцями пройде помірний дощ. На решті території без опадів.
Про це в четвер, 13 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 14 березня
Синоптики зазначають, що в п'ятницю, 14 березня, погоду визначатиме тепла повітряна маса з південного заходу. Удень у західних областях пануватиме атмосферний фронт.
Переважно південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак уночі по всій території України, крім південних і східних областей, а вдень у Карпатах і північній частині країни його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.
Уночі стовпчики термометрів опустяться до +5...+10 °С, а вдень піднімуться до +13...+18 °С. На півдні та сході вночі буде +8...+13 °С, а вдень — +17...+22 °С.
У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Швидкість переважно південно-західного вітру становитиме 7–12 м/с, однак в області місцями будуть пориви до 15–20 м/с. Нічна температура у столиці триматиметься в межах +8...+10 °С, а в області — +5...+10 °С. Удень у Києві потеплішає до +14...+16 °С, а на Київщині — до +13...+18 °С.
Попередження про сніголавинну небезпеку
На високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевого, рiвня).
Попередження про зміну гідрологічної ситуації
Унаслідок дощів на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,5–1,5 метра над рівнями станом на 08:00 13 березня. До негативних наслідків це не призведе.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 14 березня, в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +15...+22 °С. Трохи нижчими температурні показники будуть на Волині, Рівненщині, Львівщині, північних районах Житомирщини та Київщини: там стовпчики термометрів вище +11...+14 °С не піднімуться. Істотні дощі малоймовірні, однак надвечір з'являться опади в західних областях. Сильного вітру вдень не буде.
У Києві переважатиме суха погода. Повітря прогріється до +14 °С.
Нагадаємо, у ніч проти 13 березня в небі над Києвом був яскравий спалах. Місцеві жителі чули вибух. Ймовірно, що це було падіння метеорита.
Раніше Наталка Діденко попередила, що в Україну йде похолодання. Вже в п'ятницю, 14 березня, температура в деяких областях почне знижуватися.
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