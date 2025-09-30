В Украину октябрь несет дожди и мокрый снег - синоптик

Женщина с зонтиком. Фото: Новости.LIVE

Атмосферные фронты 1 октября обусловят неустойчивую погоду по всей Украине. Ожидаются дожди разной интенсивности, а в Карпатах на высокогорье возможен мокрый снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 1 октября

По данным синоптиков, дожди прогнозируются преимущественно на севере и западе страны, в Карпатах будет выпадать мокрый снег. Ветер будет восточного направления со скоростью 7-12 м/с, а в отдельных районах северо-востока его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью будет колебаться от +3...+8 °С, днем - +5...+10 °С.

Сообщение Гидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

"Погоду в Украине продолжат формировать атмосферные фронты. Таким образом ожидаем умеренные, в северной части небольшие дожди, на высокогорье Карпат мокрый снег", — отметили в Гидрометцентре.

Карта Украины с погодой. Фото: сообщение Гидрометцентра в Facebook

Самые высокие температуры ожидаются на юге и Закарпатье, где столбики термометров поднимутся до +11...+16 °С. На высокогорье Карпат температура днем и ночью будет оставаться близкой к 0°. В большинстве регионов погода будет прохладной и ветреной.

Напомним, что ночью 30 сентября сильный ливень и ветер обесточили тысячи жителей Одесской области, больше всего пострадал Белгород-Днестровский район, но энергетики уже восстановили свет для большинства семей.

Не прошел и первый месяц осени, а Украину уже пришли зимние проявления — в Карпатах выпал снег, а столбики термометров опустились до -3 °С.