В Україну жовтень несе дощі та мокрий сніг — синоптик

Атмосферні фронти 1 жовтня зумовлять нестійку погоду по всій Україні. Очікуються дощі різної інтенсивності, а в Карпатах на високогір’ї можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 1 жовтня

За даними синоптиків, дощі прогнозуються переважно на півночі та заході країни, в Карпатах випадатиме мокрий сніг. Вітер буде східного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с, а в окремих районах північного сходу його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі коливатиметься від +3...+8 °С, вдень — +5...+10 °С.

"Погоду в Україні продовжать формувати атмосферні фронти. Таким чином очікуємо помірні, у північній частині невеликі дощі, на високогір'ї Карпат мокрий сніг", — зазначили у Гідрометцентрі.

Найвищі температури очікуються на півдні та Закарпатті, де стовпчики термометрів піднімуться до +11…+16 °С. На високогір’ї Карпат температура вдень та вночі залишатиметься близькою до 0°. У більшості регіонів погода буде прохолодною та вітряною.

Нагадаємо, що вночі 30 вересня сильна злива та вітер знеструмили тисячі жителів Одещини, найбільше постраждав Білгород-Дністровський район, але енергетики вже відновили світло для більшості родин.

Не минув і перший місяць осені, а в Україну вже завітали зимові прояви — у Карпатах випав сніг, а стовпчики термометрів опустилися до -3 °С.