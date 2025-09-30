Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Жовтень несе дощі та мокрий сніг — чим здивує перший день місяця

Жовтень несе дощі та мокрий сніг — чим здивує перший день місяця

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 16:51
В Україну жовтень несе дощі та мокрий сніг — синоптик
Жінка із зонтом. Фото: Новини.LIVE

Атмосферні фронти 1 жовтня зумовлять нестійку погоду по всій Україні. Очікуються дощі різної інтенсивності, а в Карпатах на високогір’ї можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 1 жовтня

За даними синоптиків, дощі прогнозуються переважно на півночі та заході країни, в Карпатах випадатиме мокрий сніг. Вітер буде східного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с, а в окремих районах північного сходу його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі коливатиметься від +3...+8 °С, вдень —  +5...+10 °С.

Жовтень несе дощі та мокрий сніг — чим здивує перший день місяця - фото 1
Допис Гідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

"Погоду в Україні продовжать формувати атмосферні фронти. Таким чином очікуємо помірні, у північній частині невеликі дощі, на високогір'ї Карпат мокрий сніг", — зазначили у Гідрометцентрі.

Возможно, это изображение ‎карта и ‎текст
Карта України з погодою. Фото: допис Гідрометцентру у Facebook

Найвищі температури очікуються на півдні та Закарпатті, де стовпчики термометрів піднімуться до +11…+16 °С. На високогір’ї Карпат температура вдень та вночі залишатиметься близькою до 0°. У більшості регіонів погода буде прохолодною та вітряною.

Нагадаємо, що вночі 30 вересня сильна злива та вітер знеструмили тисячі жителів Одещини, найбільше постраждав Білгород-Дністровський район, але енергетики вже відновили світло для більшості родин.

Не минув і перший місяць осені, а в Україну вже завітали зимові прояви — у Карпатах випав сніг, а стовпчики термометрів опустилися до -3 °С.

погода жовтень дощ прогноз погоди погода в Україні
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації