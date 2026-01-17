Видео
Україна
Видео

Землю накрыл геомагнитный шторм — прогноз магнитных бурь

Землю накрыл геомагнитный шторм — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 16:27
Прогноз магнитных бурь на сегодня 17 января — какое влияние на самочувствие
Головная боль у женщины. Фото: Freepik

В субботу, 17 января, на Земле прогнозируют слабую магнитную бурю уровня G1. Такой геомагнитный шторм может вызвать незначительные перебои в работе энергосистем и повлиять на самочувствие людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 17 января

За последние сутки солнечная активность оставалась низкой. На Солнце зафиксировали четыре вспышки класса С и одну вспышку класса M1,6. Вспышки М-класса относятся к средним по мощности и могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также создавать риск слабого солнечного радиационного шторма.

Солнечная активность 17 января

Ожидается, что в течение 17 января геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до слабо штормового уровня.

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 53.
Прогноз магнітних бур 17 січня
Головная боль у девушки. Фото: Freepik

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури действительно могут негативно сказываться на самочувствии людей. В то же время своевременные предупреждения о таких явлениях помогают заранее учитывать риски и уменьшать вероятность инфарктов и инсультов в дни повышенной солнечной активности.

Во время магнитных бурь чаще всего фиксируют следующие симптомы:

  • головная боль и ощущение давления в области висков;
  • головокружение и общую слабость;
  • быструю усталость, сонливость или, наоборот, бессонница;
  • раздражительность, тревожность и резкие перепады настроения;
  • снижение концентрации внимания;
  • колебания артериального давления;
  • обострение хронических заболеваний.

Напомним, синоптики предупредили о сильных морозах по всей территории Украины.

А также в Одесской области мороз побил температурный рекорд.

космос Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
