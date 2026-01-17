Прогноз магнитных бурь на сегодня 17 января — какое влияние на самочувствие

Землю накрыл геомагнитный шторм — прогноз магнитных бурь
В субботу, 17 января, на Земле прогнозируют слабую магнитную бурю уровня G1. Такой геомагнитный шторм может вызвать незначительные перебои в работе энергосистем и повлиять на самочувствие людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 17 января
За последние сутки солнечная активность оставалась низкой. На Солнце зафиксировали четыре вспышки класса С и одну вспышку класса M1,6. Вспышки М-класса относятся к средним по мощности и могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также создавать риск слабого солнечного радиационного шторма.
Солнечная активность 17 января
Ожидается, что в течение 17 января геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до слабо штормового уровня.
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 53.
Влияние магнитных бурь на самочувствие
Магнитные бури действительно могут негативно сказываться на самочувствии людей. В то же время своевременные предупреждения о таких явлениях помогают заранее учитывать риски и уменьшать вероятность инфарктов и инсультов в дни повышенной солнечной активности.
Во время магнитных бурь чаще всего фиксируют следующие симптомы:
- головная боль и ощущение давления в области висков;
- головокружение и общую слабость;
- быструю усталость, сонливость или, наоборот, бессонница;
- раздражительность, тревожность и резкие перепады настроения;
- снижение концентрации внимания;
- колебания артериального давления;
- обострение хронических заболеваний.
