Прогноз магнитных бурь на сегодня 17 января — какое влияние на самочувствие

Головная боль у женщины. Фото: Freepik

В субботу, 17 января, на Земле прогнозируют слабую магнитную бурю уровня G1. Такой геомагнитный шторм может вызвать незначительные перебои в работе энергосистем и повлиять на самочувствие людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 17 января

За последние сутки солнечная активность оставалась низкой. На Солнце зафиксировали четыре вспышки класса С и одну вспышку класса M1,6. Вспышки М-класса относятся к средним по мощности и могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также создавать риск слабого солнечного радиационного шторма.

Солнечная активность 17 января

Ожидается, что в течение 17 января геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до слабо штормового уровня.

Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 53.

Головная боль у девушки. Фото: Freepik

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури действительно могут негативно сказываться на самочувствии людей. В то же время своевременные предупреждения о таких явлениях помогают заранее учитывать риски и уменьшать вероятность инфарктов и инсультов в дни повышенной солнечной активности.

Во время магнитных бурь чаще всего фиксируют следующие симптомы:

головная боль и ощущение давления в области висков;

головокружение и общую слабость;

быструю усталость, сонливость или, наоборот, бессонница;

раздражительность, тревожность и резкие перепады настроения;

снижение концентрации внимания;

колебания артериального давления;

обострение хронических заболеваний.

