Главная Метео Гидрометцентр прогнозирует на сегодня в Украине лютые морозы

Гидрометцентр прогнозирует на сегодня в Украине лютые морозы

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 06:25
Погода сегодня, 16 января, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко
Мужчина дует на руки, чтобы согреться. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Прогноз погоды в Украине на субботу, 17 января, дали синоптики. Будет переменная облачность. На юго-востоке местами небольшой снег, на остальной территории без осадков, но возможна гололедица на дорогах.

Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 17 января

Погода в Украине 17 января 2026 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-восточный, а на западе страны юго-восточный ветер достигнет 5–10 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до -15...-20 °С, на севере, Хмельнитчине и Винницкой области — местами до -22...-25 °С. Днем ожидается -9...-14 °С. На юге и юго-востоке ночью предполагается -8...-13 °С, а днем -4...-9 °С. На Закарпатье ночная температура — -5...-10 °С, а дневная — 0...-5 °С.

Температуры в Украине 17 января 2026 года
Температуры в Украине от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Без осадков, но на дорогах местами гололедица. Скорость северо-восточного ветра — 5–10 м/с. Ночная температура на Киевщине — -15...-20 °С, местами -23 °С, а в Киеве — -16...-18 °С. Днем в столице воздух прогреется до -12...-14 °С, а в области — до -9...-14 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 17 января снег ожидается только в Крыму, а вот гололедица на дорогах будет повсеместно. Температура воздуха останется почти неизменной: ночью -10...-16 °С, на севере — -15...-22 °С; днем -9...-15 °С, на Закарпатье и крайнем юге — -2...-5 °С. На юге возможны штормовые порывы северо-восточного ветра.

В Киеве будет холодно: ночью -15...-18 °С, а днем -10...-12 °С. Существенных осадков не предвидится, но возникнет гололедица на дорогах.

Напомним, в течение выходных, 17 и 18 января, в Украине похолодает. Столбики термометров местами снизятся до -24 °С.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что 17 января ждать плюсовые показатели температуры не стоит. Правда, почти во всех регионах обойдется без осадков.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
