Погода сьогодні, 16 січня, в Україні — Укргідрометцентр і синоптик Наталка Діденко

Чоловік дмухає на руки, щоб зігрітися. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Прогноз погоди в Україні на суботу, 17 січня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. На південному сході місцями невеликий сніг, на решті території без опадів, але можлива ожеледиця на дорогах.

Про це в п'ятницю, 16 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 17 січня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-східний, а на заході країни південно-східний вітер сягне 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до -15...-20 °С, на півночі, Хмельниччині та Вінниччині — місцями до -22...-25 °С. Удень очікується -9...-14 °С. На півдні та південному сході вночі передбачається -8...-13 °С, а вдень -4...-9 °С. На Закарпатті нічна температура — -5...-10 °С, а денна — 0...-5 °С.

Температури в Україні від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів, але на дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північно-східного вітру — 5–10 м/с. Нічна температура на Київщині — -15...-20 °С, місцями -23 °С, а в Києві — -16...-18 °С. Удень у столиці повітря прогріється до -12...-14 °С, а в області — до -9...-14 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 17 січня сніг очікується лише у Криму, а от ожеледиця на дорогах буде повсюди. Температура повітря залишиться майже незмінною: уночі -10...-16 °С, на півночі — -15...-22 °С; удень -9...-15 °С, на Закарпатті та крайньому півдні — -2...-5 °С. На півдні можливі штормові пориви північно-східного вітру.

У Києві буде холодно: уночі -15...-18 °С, а вдень -10...-12 °С. Істотних опадів не передбачається, але виникне ожеледиця на дорогах.

Нагадаємо, упродовж вихідних, 17 і 18 січня, в України похолодає. Стовпчики термометрів місцями знизяться до -24 °С.

Раніше Наталка Діденко попередила, що 17 січня чекати на плюсові показники температури не варто. Щоправда, майже в усіх регіонах обійдеться без опадів.