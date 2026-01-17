Відео
Землю накрив геомагнітний шторм — прогноз магнітних бур

Землю накрив геомагнітний шторм — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 16:27
Прогноз магнітних бур на сьогодні 17 січня — який вплив на самопочуття
Головний біль в жінки. Фото: Freepik

У суботу, 17 січня, на Землі прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1. Такий геомагнітний шторм може спричинити незначні перебої в роботі енергосистем та вплинути на самопочуття людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 17 січня

За останню добу сонячна активність залишалася низькою. На Сонці зафіксували чотири спалахи класу С та один спалах класу M1,6. Спалахи М-класу належать до середніх за потужністю та можуть викликати незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також створювати ризик слабкого сонячного радіаційного шторму.

Сонячна активність 17 січня

Очікується, що протягом 17 січня геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до слабко штормового рівня.

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 53.
Прогноз магнітних бур 17 січня
Головний біль в дівчини. Фото: Freepik

Вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі справді можуть негативно позначатися на самопочутті людей. Водночас своєчасні попередження про такі явища допомагають заздалегідь зважати на ризики та зменшувати ймовірність інфарктів і інсультів у дні підвищеної сонячної активності.

Під час магнітних бур найчастіше фіксують такі симптоми:

  • головний біль і відчуття тиску в ділянці скронь;
  • запаморочення та загальну слабкість;
  • швидку втому, сонливість або, навпаки, безсоння;
  • дратівливість, тривожність і різкі перепади настрою;
  • зниження концентрації уваги;
  • коливання артеріального тиску;
  • загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, синоптики попередили про сильні морози по всій території України.

А також на Одещині мороз побив температурний рекорд.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі прогнози
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
