Прогноз магнітних бур на сьогодні 17 січня — який вплив на самопочуття

Землю накрив геомагнітний шторм — прогноз магнітних бур
У суботу, 17 січня, на Землі прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1. Такий геомагнітний шторм може спричинити незначні перебої в роботі енергосистем та вплинути на самопочуття людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 17 січня
За останню добу сонячна активність залишалася низькою. На Сонці зафіксували чотири спалахи класу С та один спалах класу M1,6. Спалахи М-класу належать до середніх за потужністю та можуть викликати незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також створювати ризик слабкого сонячного радіаційного шторму.
Сонячна активність 17 січня
Очікується, що протягом 17 січня геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до слабко штормового рівня.
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 53.
Вплив магнітних бур на самопочуття
Магнітні бурі справді можуть негативно позначатися на самопочутті людей. Водночас своєчасні попередження про такі явища допомагають заздалегідь зважати на ризики та зменшувати ймовірність інфарктів і інсультів у дні підвищеної сонячної активності.
Під час магнітних бур найчастіше фіксують такі симптоми:
- головний біль і відчуття тиску в ділянці скронь;
- запаморочення та загальну слабкість;
- швидку втому, сонливість або, навпаки, безсоння;
- дратівливість, тривожність і різкі перепади настрою;
- зниження концентрації уваги;
- коливання артеріального тиску;
- загострення хронічних захворювань.
