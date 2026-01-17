Прогноз магнітних бур на сьогодні 17 січня — який вплив на самопочуття

Головний біль в жінки. Фото: Freepik

У суботу, 17 січня, на Землі прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1. Такий геомагнітний шторм може спричинити незначні перебої в роботі енергосистем та вплинути на самопочуття людей.

Прогноз магнітних бур на 17 січня

За останню добу сонячна активність залишалася низькою. На Сонці зафіксували чотири спалахи класу С та один спалах класу M1,6. Спалахи М-класу належать до середніх за потужністю та можуть викликати незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також створювати ризик слабкого сонячного радіаційного шторму.

Сонячна активність 17 січня

Очікується, що протягом 17 січня геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до слабко штормового рівня.

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 53.

Вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі справді можуть негативно позначатися на самопочутті людей. Водночас своєчасні попередження про такі явища допомагають заздалегідь зважати на ризики та зменшувати ймовірність інфарктів і інсультів у дні підвищеної сонячної активності.

Під час магнітних бур найчастіше фіксують такі симптоми:

головний біль і відчуття тиску в ділянці скронь;

запаморочення та загальну слабкість;

швидку втому, сонливість або, навпаки, безсоння;

дратівливість, тривожність і різкі перепади настрою;

зниження концентрації уваги;

коливання артеріального тиску;

загострення хронічних захворювань.

