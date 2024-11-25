Прогноз магнитных бурь на сегодня, 25 ноября

Головная боль у женщины. Фото: Freepik

На Земле в понедельник, 25 ноября, ожидается сильная магнитная буря. Она может негативно влиять на здоровье людей и работу электросетей.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

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Магнитные бури 25 ноября

Отмечается, что в понедельник ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям.

В ведомстве объяснили, что измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше — это сильная магнитная буря.

В то же время Meteoprog сообщает, что за последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых М1,1. стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Солнечная активность на 25 ноября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 56.

Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых и тех, кто чувствителен к изменениям в окружающей среде. Вот основные способы, которыми магнитные бури могут влиять на организм:

влияние на сердечно-сосудистую систему (повышение артериального давления, увеличение риска сердечных приступов или инсультов у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушение сердечного ритма (аритмия);

психоэмоциональное состояние (раздражительность, тревожность, снижение настроения, чувство усталости, снижение концентрации внимания, нарушение сна или бессонница);

воздействие на нервную систему (головная боль, головокружение.

ухудшение общего самочувствия, чувство слабости;

хронические заболевания (у людей с хроническими болезнями могут усиливаться симптомы, например боль в суставах или мигрени);

индивидуальная метеочувствительность (люди с повышенной чувствительностью к изменениям магнитного поля чаще испытывают дискомфорт во время магнитных бурь).

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь

Для того чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, специалисты советуют:

избегать перегрузок и тревог;

соблюдать режим сна;

правильно питаться и пить много воды;

не употреблять алкоголь и не курить;

контролировать хронические заболевания;

достаточно отдыхать и гулять на открытом воздухе;

следовать прогнозам магнитных бурь.

Напомним, недавно исследователи NASA заявили, что к Земле приближается огромный астероид, длина которого составляет 97,8 метра.

Также мы писали, что космический телескоп Габбл зафиксировал танец галактик, расположенный на расстоянии 390 млн световых лет от Земли.