Прогноз магнитных бурь на сегодня, 25 ноября

Землю накрыла мощная магнитная буря — как уберечься
На Земле в понедельник, 25 ноября, ожидается сильная магнитная буря. Она может негативно влиять на здоровье людей и работу электросетей.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
Магнитные бури 25 ноября
Отмечается, что в понедельник ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям.
В ведомстве объяснили, что измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше — это сильная магнитная буря.
В то же время Meteoprog сообщает, что за последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых М1,1. стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Солнечная активность на 25 ноября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- Количество солнечных пятен — 56.
Как магнитные бури влияют на самочувствие людей
Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых и тех, кто чувствителен к изменениям в окружающей среде. Вот основные способы, которыми магнитные бури могут влиять на организм:
- влияние на сердечно-сосудистую систему (повышение артериального давления, увеличение риска сердечных приступов или инсультов у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушение сердечного ритма (аритмия);
- психоэмоциональное состояние (раздражительность, тревожность, снижение настроения, чувство усталости, снижение концентрации внимания, нарушение сна или бессонница);
- воздействие на нервную систему (головная боль, головокружение.
- ухудшение общего самочувствия, чувство слабости;
- хронические заболевания (у людей с хроническими болезнями могут усиливаться симптомы, например боль в суставах или мигрени);
- индивидуальная метеочувствительность (люди с повышенной чувствительностью к изменениям магнитного поля чаще испытывают дискомфорт во время магнитных бурь).
Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь
Для того чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, специалисты советуют:
- избегать перегрузок и тревог;
- соблюдать режим сна;
- правильно питаться и пить много воды;
- не употреблять алкоголь и не курить;
- контролировать хронические заболевания;
- достаточно отдыхать и гулять на открытом воздухе;
- следовать прогнозам магнитных бурь.
Напомним, недавно исследователи NASA заявили, что к Земле приближается огромный астероид, длина которого составляет 97,8 метра.
Также мы писали, что космический телескоп Габбл зафиксировал танец галактик, расположенный на расстоянии 390 млн световых лет от Земли.
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