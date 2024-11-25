Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Землю накрила потужна магнітна буря — як вберегтися arrow

Землю накрила потужна магнітна буря — як вберегтися

25 листопада 2024 12:26
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 25 листопада
Головний біль у жінки. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Землі у понеділок, 25 листопада, очікується сильна магнітна буря. Вона може негативно впливати на здоров'я людей та роботу електромереж.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA

Читайте також:

Магнітні бурі 25 листопада

Зазначається, що у понеділок очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям. 

У відомстві пояснили, що вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище — то це сильна магнітна буря.

Водночас Meteoprog повідомляє, що за останню добу на Сонці сталися десять спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільший з яких М1,1. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Сонячна активність на 25 листопада

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
  • Кількість сонячних плям — 56.
магнітні бурі 25 листопада
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо метеозалежних та тих, хто чутливий до змін у довкіллі. Ось основні способи, якими магнітні бурі можуть впливати на організм:

  • вплив на серцево-судинну систему (підвищення артеріального тиску, збільшення ризику серцевих нападів або інсультів у людей із серцево-судинними захворюваннями, порушення серцевого ритму (аритмія);
  • психоемоційний стан (дратівливість, тривожність, зниження настрою, відчуття втоми, зниження концентрації уваги, порушення сну або безсоння);
  • вплив на нервову систему (головний біль, запаморочення.
  • погіршення загального самопочуття, відчуття слабкості;
  • хронічні захворювання (у людей із хронічними хворобами можуть посилюватися симптоми, наприклад, біль у суглобах або мігрені);
  • індивідуальна метеочутливість (люди з підвищеною чутливістю до змін магнітного поля частіше відчувають дискомфорт під час магнітних бур). 

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур

Для того, аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, фахівці радять:

  • уникати перевантажень та тривог;
  • дотримуватися режиму сну;
  • правильно харчуватися та пити багато води;
  • не вживати алкоголю та не палити;
  • контролювати хронічні хвороби;
  • достатньо відпочивати та гуляти на свіжому повітрі;
  • слідувати за прогнозами магнітних бур.

Нагадаємо, нещодавно дослідники NASA заявили, що до Землі наближається величезний астероїд, довжина якого становить 97,8 метра.

Також ми писали, що космічний телескоп Габбл зафіксував танець галактик, які розташовані на відстані 390 млн світлових років від Землі. 

космос Сонце магнітні бурі головний біль погане самопочуття

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:58 Нові чутки про iPhone 17 Air — у ньому не буде SIM-карти

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

11:29 Повільні вбивці —морепродукти небезпечні для одеситів

11:21 Черги на кордоні України — де доведеться затриматися сьогодні

Новина з фото

11:15 Смартфон майбутнього — штучний інтелект створив фото

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

11:11 Ринок нерухомості по-новому — що змінилося для власників житла

11:06 Бійці ДПСУ завдали нищівного удару по позиціях ворога — відео

11:00 Додаткова допомога від ЮНІСЕФ — які виплати можна отримати

10:57 Партизани завдали болючий удар по окупантам на півдні — деталі

10:56 НАТО закликало надати Україні ракети середньої дальності

11:58 Нові чутки про iPhone 17 Air — у ньому не буде SIM-карти

11:29 Повільні вбивці —морепродукти небезпечні для одеситів

11:21 Черги на кордоні України — де доведеться затриматися сьогодні

Новина з фото

11:15 Смартфон майбутнього — штучний інтелект створив фото

11:11 Ринок нерухомості по-новому — що змінилося для власників житла

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

11:06 Бійці ДПСУ завдали нищівного удару по позиціях ворога — відео

11:00 Додаткова допомога від ЮНІСЕФ — які виплати можна отримати

10:57 Партизани завдали болючий удар по окупантам на півдні — деталі

10:56 НАТО закликало надати Україні ракети середньої дальності

10:45 Посвідчення багатодітних батьків — які пільги доступні в Україні

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Text

08:02 Байден ухвалив важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2024
Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК