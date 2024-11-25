Прогноз магнітних бур на сьогодні, 25 листопада

Головний біль у жінки. Фото: Freepik

На Землі у понеділок, 25 листопада, очікується сильна магнітна буря. Вона може негативно впливати на здоров'я людей та роботу електромереж.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

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Магнітні бурі 25 листопада

Зазначається, що у понеділок очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

У відомстві пояснили, що вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище — то це сильна магнітна буря.

Водночас Meteoprog повідомляє, що за останню добу на Сонці сталися десять спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільший з яких М1,1. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Сонячна активність на 25 листопада

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 56.

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо метеозалежних та тих, хто чутливий до змін у довкіллі. Ось основні способи, якими магнітні бурі можуть впливати на організм:

вплив на серцево-судинну систему (підвищення артеріального тиску, збільшення ризику серцевих нападів або інсультів у людей із серцево-судинними захворюваннями, порушення серцевого ритму (аритмія);

психоемоційний стан (дратівливість, тривожність, зниження настрою, відчуття втоми, зниження концентрації уваги, порушення сну або безсоння);

вплив на нервову систему (головний біль, запаморочення.

погіршення загального самопочуття, відчуття слабкості;

хронічні захворювання (у людей із хронічними хворобами можуть посилюватися симптоми, наприклад, біль у суглобах або мігрені);

індивідуальна метеочутливість (люди з підвищеною чутливістю до змін магнітного поля частіше відчувають дискомфорт під час магнітних бур).

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур

Для того, аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, фахівці радять:

уникати перевантажень та тривог;

дотримуватися режиму сну;

правильно харчуватися та пити багато води;

не вживати алкоголю та не палити;

контролювати хронічні хвороби;

достатньо відпочивати та гуляти на свіжому повітрі;

слідувати за прогнозами магнітних бур.

Нагадаємо, нещодавно дослідники NASA заявили, що до Землі наближається величезний астероїд, довжина якого становить 97,8 метра.

Також ми писали, що космічний телескоп Габбл зафіксував танець галактик, які розташовані на відстані 390 млн світлових років від Землі.