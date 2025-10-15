Прогноз магнитных бурь 15 октября — есть ли угроза сегодня

Земля в напряженном состоянии — прогноз магнитных бурь на сегодня
В среду, 15 октября, магнитосфера Земли будет оставаться возбужденной, однако существенных магнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность будет умеренной, с незначительным риском вспышек средней мощности.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 15 октября
Сегодня геомагнитное поле будет находиться от спокойного до активного состояния. За последние сутки на Солнце зафиксировано 18 вспышек класса C и одна вспышка класса M2, которая может вызвать кратковременные радиопомехи на дневной стороне планеты.
Вспышки M-класса считаются средними по мощности и редко оказывают серьезное влияние на Землю, хотя могут вызвать слабые радиационные штормы.
Солнечная активность 15 октября
- вероятность малого геомагнитного шторма составляет 15%,
- большого — всего 1%;
- вспышек М-класса — 50%;
- вспышек X-класса — 10%;
- количество активных солнечных пятен — 46.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Специалисты напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предупреждения о таких явлениях помогают заблаговременно минимизировать риски инфарктов и инсультов.
Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь:
- Пейте достаточно воды - хорошее увлажнение помогает сосудам работать стабильнее и уменьшает головную боль.
- Избегайте кофе, энергетиков и сладких напитков - они могут усиливать сосудистые спазмы.
- Выбирайте легкую пищу: овощи, рыбу, каши.
- По возможности не планируйте на этот день много дел и дайте организму больше отдыха.
- Контрастный душ или теплая ванна для ног помогут улучшить кровообращение.
- Выходите на короткие прогулки — свежий воздух обогащает организм кислородом и успокаивает нервную систему.
- Старайтесь спать не менее восьми часов, чтобы восстановить силы.
