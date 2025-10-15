Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Земля в напряженном состоянии — прогноз магнитных бурь на сегодня

Земля в напряженном состоянии — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 13:38
Прогноз магнитных бурь 15 октября — есть ли угроза сегодня
Головная боль у девушки. Фото: Freepik

В среду, 15 октября, магнитосфера Земли будет оставаться возбужденной, однако существенных магнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность будет умеренной, с незначительным риском вспышек средней мощности.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 15 октября

Сегодня геомагнитное поле будет находиться от спокойного до активного состояния. За последние сутки на Солнце зафиксировано 18 вспышек класса C и одна вспышка класса M2, которая может вызвать кратковременные радиопомехи на дневной стороне планеты.

Вспышки M-класса считаются средними по мощности и редко оказывают серьезное влияние на Землю, хотя могут вызвать слабые радиационные штормы.

Солнечная активность 15 октября

  • вероятность малого геомагнитного шторма составляет 15%,
  • большого — всего 1%;
  • вспышек М-класса — 50%;
  • вспышек X-класса — 10%;
  • количество активных солнечных пятен — 46.
Прогноз магнітних бур 15 жовтня
Головная боль у женщины. Фото: Freepik

Влияние магнитных бурь на здоровье

Специалисты напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предупреждения о таких явлениях помогают заблаговременно минимизировать риски инфарктов и инсультов.

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь:

  • Пейте достаточно воды - хорошее увлажнение помогает сосудам работать стабильнее и уменьшает головную боль.
  • Избегайте кофе, энергетиков и сладких напитков - они могут усиливать сосудистые спазмы.
  • Выбирайте легкую пищу: овощи, рыбу, каши.
  • По возможности не планируйте на этот день много дел и дайте организму больше отдыха.
  • Контрастный душ или теплая ванна для ног помогут улучшить кровообращение.
  • Выходите на короткие прогулки — свежий воздух обогащает организм кислородом и успокаивает нервную систему.
  • Старайтесь спать не менее восьми часов, чтобы восстановить силы.

Напомним, сегодня в некоторых регионах Украины возможны заморозки.

А также мы рассказывали, как жителям Украины перейти на зимнее время без вреда для здоровья.

космос Солнце самочувствие магнитные бури Земля
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации