Україна
Земля у збудженому стані — прогноз магнітних бур на сьогодні

Земля у збудженому стані — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 13:38
Прогноз магнітних бур 15 жовтня — чи є загроза сьогодні
Головний біль у дівчини. Фото: Freepik

У середу, 15 жовтня, магнітосфера Землі залишатиметься збудженою, однак суттєвих магнітних бур не прогнозується. Сонячна активність буде помірною, із незначним ризиком спалахів середньої потужності.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 15 жовтня

Сьогодні геомагнітне поле перебуватиме від спокійного до активного стану. За останню добу на Сонці зафіксовано 18 спалахів класу C та один спалах класу M2, який може спричинити короткочасні радіоперешкоди на денній стороні планети.

Спалахи M-класу вважаються середніми за потужністю і рідко мають серйозний вплив на Землю, хоча можуть викликати слабкі радіаційні шторми.

Сонячна активність 15 жовтня

  • імовірність малого геомагнітного шторму становить 15%,
  • великого — лише 1%;
  • спалахів М-класу — 50%;
  • спалахів X-класу — 10%;
  • кількість активних сонячних плям —  46.
Прогноз магнітних бур 15 жовтня
Головний біль у жінки. Фото: Freepik

Вплив магнітних бур на здоров'я

Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями. Попередження про такі явища допомагають завчасно мінімізувати ризики інфарктів та інсультів.

Як полегшити самопочуття під час магнітних бур:

  • Пийте достатньо води — хороше зволоження допомагає судинам працювати стабільніше й зменшує головний біль.
  • Уникайте кави, енергетиків і солодких напоїв — вони можуть посилювати судинні спазми.
  • Обирайте легку їжу: овочі, рибу, каші.
  • За можливості не плануйте на цей день багато справ і дайте організму більше відпочинку.
  • Контрастний душ або тепла ванна для ніг допоможуть покращити кровообіг.
  • Виходьте на короткі прогулянки — свіже повітря збагачує організм киснем і заспокоює нервову систему.
  • Намагайтеся спати не менше восьми годин, щоб відновити сили.

Нагадаємо, сьогодні в деяких регіонах України можливі заморозки.

А також ми розповідали, як мешканцям України перейти на зимовий час без шкоди для здоров'я.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі Земля
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
