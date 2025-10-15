Прогноз магнітних бур 15 жовтня — чи є загроза сьогодні

Головний біль у дівчини. Фото: Freepik

У середу, 15 жовтня, магнітосфера Землі залишатиметься збудженою, однак суттєвих магнітних бур не прогнозується. Сонячна активність буде помірною, із незначним ризиком спалахів середньої потужності.

Прогноз магнітних бур на 15 жовтня

Сьогодні геомагнітне поле перебуватиме від спокійного до активного стану. За останню добу на Сонці зафіксовано 18 спалахів класу C та один спалах класу M2, який може спричинити короткочасні радіоперешкоди на денній стороні планети.

Спалахи M-класу вважаються середніми за потужністю і рідко мають серйозний вплив на Землю, хоча можуть викликати слабкі радіаційні шторми.

Сонячна активність 15 жовтня

імовірність малого геомагнітного шторму становить 15%,

великого — лише 1%;

спалахів М-класу — 50%;

спалахів X-класу — 10%;

кількість активних сонячних плям — 46.

Головний біль у жінки. Фото: Freepik

Вплив магнітних бур на здоров'я

Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями. Попередження про такі явища допомагають завчасно мінімізувати ризики інфарктів та інсультів.

Як полегшити самопочуття під час магнітних бур:

Пийте достатньо води — хороше зволоження допомагає судинам працювати стабільніше й зменшує головний біль.

Уникайте кави, енергетиків і солодких напоїв — вони можуть посилювати судинні спазми.

Обирайте легку їжу: овочі, рибу, каші.

За можливості не плануйте на цей день багато справ і дайте організму більше відпочинку.

Контрастний душ або тепла ванна для ніг допоможуть покращити кровообіг.

Виходьте на короткі прогулянки — свіже повітря збагачує організм киснем і заспокоює нервову систему.

Намагайтеся спати не менше восьми годин, щоб відновити сили.

