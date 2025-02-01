Магнитные бури 1 февраля — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Существенных магнитных бурь в субботу, 1 февраля, не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 1 февраля

В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне. В течение 24 часов на Солнце произошли 13 вспышек класса С, которые имеют незначительное влияние Землю.

Ожидается, что геомагнитное поле будет меняться от нестабильного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность ожидается на низком уровне, с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 1 февраля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 72

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

Спокойствие и умеренные физические нагрузки;

сбалансированный режим сна;

пейте больше воды;

практикуйте релаксацию — медитация, дыхательные упражнения;

ограничьте использование электроники;

сбалансированное питание;

прогулки на свежем воздухе.

Напомним, частные космические компании, такие как SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic, делают полеты в космос все доступнее. Нестандартное путешествие обойдется в 250 000-450 000 долларов.

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