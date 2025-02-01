Магнітні бурі 1 лютого — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Суттєвих магнітних бур у суботу, 1 лютого, не очікується. Однак магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. Протягом 24 годин на Сонці сталися 13 спалахів класу С, які мають незначний вплив на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле змінюватиметься від нестабільного до незначного штормового рівня. Сонячна активність очікується на низькому рівні, з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 1 лютого:

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 72

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур:

Спокій і помірковані фізичні навантаження;

збалансований режим сну;

пийте більше води;

практикуйте релаксацію — медитація, дихальні вправи;

обмежте використання електроніки;

збалансоване харчування;

прогулянки на свіжому повітрі.

Нагадаємо, приватні космічні компанії, такі як SpaceX, Blue Origin і Virgin Galactic, роблять польоти в космос все доступнішими. Нестандартна подорож обійдеться в 250 000-450 000 доларів.

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