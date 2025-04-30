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Завтра в Украину придет непогода — какие области накроют дожди

30 апреля 2025 17:33
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 1 мая - в Укргидрометцентре предупредили о дождях
Люди идут под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в четверг, 1 мая, ожидается облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах днем +19...+24 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Синоптики прогнозируют переменную облачность в областях завтра, но без осадков. Лишь на западе, в центре и на Харьковщине днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет переменных направлений ночью, скоростью 3-8 м/с, а днем — преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. В то же время в северных и центральных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

  • ночью +5...+10 °С, на побережье морей до 13 °С;
  • днем +19...+24 °С, в северной части +15...+20 °С.
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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Харькове завтра прогнозируют теплую погоду. Столбики термометров покажут до +23 °С.

Также стало известно, какая погода будет в течение мая этого года.

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