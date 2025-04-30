Погода в Україні 1 травня - в Укргідрометцентрі попередили про дощі

Завтра в Україну прийде негода — які області накриють дощі
В Україні у четвер, 1 травня, очікується хмарна погода. Температура повітря коливатиметься у межах вдень +19...+24 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди в Україні на 1 травня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність в областях завтра, але без опадів. Лише на заході, в центрі та на Харківщині вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ.
Вітер буде змінних напрямків вночі, швидкістю 3-8 м/с, а вдень — переважно північно-західний, 7-12 м/с. Водночас у північних та центральних областях пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +5...+10 °С, на узбережжі морів до 13 °С;
- вдень +19...+24 °С, у північній частині +15...+20 °С.
Нагадаємо, у Харкові завтра прогнозують теплу погоду. Стовпчики термометрів покажуть до +23 °С.
Також стало відомо, яка погода буде протягом травня цього року.
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