Прогноз магнитных бурь на сегодня, 29 октября — чего ждать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото: freepik

Во вторник, 29 октября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может влиять на самочувствие метеозависимых людей, а также вызвать сбои в работе энергосистем.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 29 октября

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и два М2.8. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2.8 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Магнитная буря уровня G1 может явиться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может отрицательно повлиять на здоровье метеозависимых и престарелых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 29 октября

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%

Количество солнечных пятен — 62.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Метеозависимые и пожилые люди могут ощущать влияние магнитных бурь на самочувствие. Чтобы снизить последствия, специалисты советуют следующее:

соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов;

устроить прогулку на открытом воздухе.

избегать чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

дать себе время на отдых и восстановление;

уменьшить употребление кофеина и алкоголя или лучше вообще отказаться от них.

Напомним, синоптики предупреждали, что утром и вечером 29 октября в части областей Украины ожидается сильный туман. Также иногда возможны небольшие дожди.

В то же время, согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, сегодня в Украине будет сухая погода. Небольшие дожди, которые пройдут в течение дня, возможны только на западе.