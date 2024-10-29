Прогноз магнітних бур на сьогодні, 29 жовтня — чого чекати метеозалежним

Запасайтесь таблетками — прогноз магнітних бур на сьогодні
У вівторок, 29 жовтня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може впливати на самопочуття метеозалежних людей, а також спричинити збої у роботі енергосистем.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 29 жовтня
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу С та два М2.8. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2.8 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.
Магнітна буря рівня G1 може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Сонячна активність на 29 жовтня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 20%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%
- Кількість сонячних плям — 62.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Метеозалежні та літні люди можуть відчувати вплив магнітних бур на самопочутті. Щоб зменшити наслідки, фахівці радять наступне:
- дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин;
- влаштувати прогулянку на свіжому повітрі.
- уникати надмірного фізичного та емоційного навантаження;
- дати собі час на відпочинок і відновлення;
- зменшити вживання кофеїну та алкоголю або краще взагалі відмовитися від них.
Нагадаємо, синоптики попереджали, що вранці та ввечері 29 жовтня у частині областях України очікується сильний туман. Також подекуди можливі невеликі дощі.
Водночас згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, сьогодні в Україні буде суха погода. Невеликі дощі, які пройдуть впродовж дня, можливі лише на заході.
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