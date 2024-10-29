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Запасайтесь таблетками — прогноз магнітних бур на сьогодні

29 жовтня 2024 13:48
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 29 жовтня — чого чекати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У вівторок, 29 жовтня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може впливати на самопочуття метеозалежних людей, а також спричинити збої у роботі енергосистем.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 29 жовтня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу С та два М2.8. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2.8 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Магнітна буря рівня G1 може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

магнітні бурі 29 жовтня
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 29 жовтня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 20%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%
  • Кількість сонячних плям — 62.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Метеозалежні та літні люди можуть відчувати вплив магнітних бур на самопочутті. Щоб зменшити наслідки, фахівці радять наступне: 

  • дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин;
  • влаштувати прогулянку на свіжому повітрі.
  • уникати надмірного фізичного та емоційного навантаження;
  • дати собі час на відпочинок і відновлення;
  • зменшити вживання кофеїну та алкоголю або краще взагалі відмовитися від них.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що вранці та ввечері 29 жовтня у частині областях України очікується сильний туман. Також подекуди можливі невеликі дощі. 

Водночас згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, сьогодні в Україні буде суха погода. Невеликі дощі, які пройдуть впродовж дня, можливі лише на заході. 

космос Сонце магнітні бурі самопочуття головний біль

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