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Запасайтесь лекарством — прогноз магнитных бурь на сегодня

24 ноября 2024 11:57
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня, 24 ноября
Головная боль у мужчины. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Существенных магнитных бурь на Земле в воскресенье, 24 ноября, не ожидается. Однако через десять вспышек на Солнце возможен солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых М1,6.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышки класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 24 ноября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
  • Количество солнечных пятен — 47.
Магнитные бури 24 ноября
Плохое самочувствие у мужчины. Фото: Freepik

Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Кроме того, чтобы защитить свое здоровье от негативного воздействия, рекомендуется следовать следующим советам:

  • снизьте уровень стресса;
  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • заранее приобретите необходимые лекарства;
  • замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
  • сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • принимайте перед сном контрастный душ.

Напомним, синоптики прогнозировали, что 24 ноября погода будет для украинцев не самой приятной. Ожидается переменная облачность, мокрый снег и небольшие осадки.

В то же время погода в Одессе и области сегодня будет солнечной, но холодной. Температура воздуха ночью опустится до 0 °C.

космос самочувствие магнитные бури головная боль Земля

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