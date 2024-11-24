Прогноз магнитных бурь на сегодня, 24 ноября

Запасайтесь лекарством — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь на Земле в воскресенье, 24 ноября, не ожидается. Однако через десять вспышек на Солнце возможен солнечный радиационный шторм.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 24 ноября
Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых М1,6.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышки класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 24 ноября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- Количество солнечных пятен — 47.
Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Кроме того, чтобы защитить свое здоровье от негативного воздействия, рекомендуется следовать следующим советам:
- снизьте уровень стресса;
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- заранее приобретите необходимые лекарства;
- замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
- сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- принимайте перед сном контрастный душ.
Напомним, синоптики прогнозировали, что 24 ноября погода будет для украинцев не самой приятной. Ожидается переменная облачность, мокрый снег и небольшие осадки.
В то же время погода в Одессе и области сегодня будет солнечной, но холодной. Температура воздуха ночью опустится до 0 °C.
Читайте Новини.LIVE!