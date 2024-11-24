Прогноз магнитных бурь на сегодня, 24 ноября

Головная боль у мужчины. Фото: Freepik

Существенных магнитных бурь на Земле в воскресенье, 24 ноября, не ожидается. Однако через десять вспышек на Солнце возможен солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 24 ноября

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых М1,6.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышки класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 24 ноября

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 47.

Плохое самочувствие у мужчины. Фото: Freepik

Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Кроме того, чтобы защитить свое здоровье от негативного воздействия, рекомендуется следовать следующим советам:

снизьте уровень стресса;

проводите больше времени на свежем воздухе;

заранее приобретите необходимые лекарства;

замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;

сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

принимайте перед сном контрастный душ.

Напомним, синоптики прогнозировали, что 24 ноября погода будет для украинцев не самой приятной. Ожидается переменная облачность, мокрый снег и небольшие осадки.

В то же время погода в Одессе и области сегодня будет солнечной, но холодной. Температура воздуха ночью опустится до 0 °C.