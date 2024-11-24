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Де погода принесе сюрпризи — прогноз синоптиків на сьогодні

24 листопада 2024 05:05
Світлана Силенко - Редактор
У неділю синоптики спрогнозували мокрий сніг у Карпатах, а також температуру близько нуля по всій Україні
Жінка під парасолею під час мокрого снігу. Фото: pexels.com
Світлана Силенко - Редактор

Погода сьогодні, у неділю, 24 листопада, буде для українців не самою приємною. Очікуються мінлива хмарність, мокрий сніг та невеликі опади. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Погода в Україні на сьогодні від Укргідрометцентру

Синоптики на сьогодні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Помірні опади очікуються у південно-східній частині України. 

Вдень невеликий мокрий сніг передбачається також на Закарпатті, на решті території буде сухо.

Особливу уважними сьогодні слід буде автомобілістам та пішоходам. У західних, північних, східних, місцями центральних областях на дорогах буде ожеледиця.

Вітер також може надати дискомфорту, адже буде поривчастим — 15-20 м/с.

Температура повітря коливатиметься в межах -3...+2 °С, у південній частині  буде тепліше — +1...+6 °С. В Карпатах найхолодніше — до -6 °С. 

україна погода 24 листопада
Погода в Україні 24 листопада. Фото: Укргідрометцентр

 

Прогноз погоди на неділю від Наталки Діденко

Синоптик обіцяє в Україні сьогодні переважно суху погоду. Проте на сході все ж очікуються опади.

Вітер рвучкий та сильний, а температура повітря по всій території країни коливатиметься в межах 0 °С. 

погода 24 листопада
Прогноз погоди на 24 листопада. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, 24 листопада погода в Одесі та області буде сонячною, проте холодною. Температура повітря вночі опуститься до 0 °C. 

Раніше ми писали про те, що у Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники. 

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