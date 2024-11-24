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Где погода принесет сюрпризы — прогноз синоптиков на сегодня

24 ноября 2024 05:05
Светлана Силенко - Редактор
В воскресенье синоптики спрогнозировали мокрый снег в Карпатах, а также температуру около нуля по всей Украине.
Женщина под зонтиком во время мокрого снега. Фото: pexels.com
Светлана Силенко - Редактор

Погода сегодня, в воскресенье, 24 ноября, будет для украинцев не самой приятной. Ожидается переменная облачность, мокрый снег и небольшие осадки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Синоптики сегодня прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Умеренные осадки ожидаются в юго-восточной части Украины.

Днем небольшой мокрый снег предполагается также в Закарпатье, на остальной территории будет сухо.

Особую внимательность сегодня предстоит проявить автомобилистам и пешеходам. В западных, северных, восточных, местами центральных областях на дорогах будет гололедица.

Ветер также может придать дискомфорт, ведь будет порывистым — 15-20 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2°С, в южной части будет теплее +1...+6°С. В Карпатах холоднее всего — до -6 °С.

украина погода 24 ноября
Погода в Украине 24 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на воскресенье от Наталки Диденко

Синоптик обещает в Украине сегодня преимущественно сухую погоду. Однако на востоке все же ожидаются осадки.

Ветер порывистый и сильный, а температура воздуха на всей территории страны будет колебаться в пределах 0 °С.

погода 24 ноября
Прогноз погоды на 24 ноября. Фото: Meteoprog

Напомним, 24 ноября погода в Одессе и области будет солнечной, но холодной. Температура воздуха ночью опустится до 0°C.

Ранее мы писали, что в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололедицы на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники.

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Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

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