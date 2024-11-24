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Запасайтесь ліками — прогноз магнітних бур на сьогодні

24 листопада 2024 11:57
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 24 листопада
Головний біль у чоловіка. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Суттєвих магнітних бур на Землі у неділю, 24 листопада, не очікується. Проте через десять спалахів на Сонці можливий сонячний радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільший з яких М1,6.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М і невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 24 листопада

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
  • Кількість сонячних плям — 47.
Магнітні бурі 24 листопада
Погане самопочуття у чоловіка. Фото: Freepik

Як запобігти негативному впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Крім того, щоб захистити своє здоров’я від негативного впливу, рекомендується дотримуватись таких порад:

  • знизьте рівень стресу;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • заздалегідь придбайте необхідні ліки;
  • замініть каву, енергетичні напої та алкоголь трав'яним чаєм;
  • скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • приймайте перед сном контрастний душ.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що 24 листопада погода буде для українців не самою приємною. Очікуються мінлива хмарність, мокрий сніг та невеликі опади. 

Водночас погода в Одесі та області сьогодні буде сонячною, проте холодною. Температура повітря вночі опуститься до 0 °C. 

космос самопочуття магнітні бурі головний біль Земля

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