Прогноз магнітних бур на сьогодні, 24 листопада

Запасайтесь ліками — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур на Землі у неділю, 24 листопада, не очікується. Проте через десять спалахів на Сонці можливий сонячний радіаційний шторм.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 24 листопада
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільший з яких М1,6.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М і невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 24 листопада
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
- Кількість сонячних плям — 47.
Як запобігти негативному впливу магнітних бур
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Крім того, щоб захистити своє здоров’я від негативного впливу, рекомендується дотримуватись таких порад:
- знизьте рівень стресу;
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- заздалегідь придбайте необхідні ліки;
- замініть каву, енергетичні напої та алкоголь трав'яним чаєм;
- скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
- приймайте перед сном контрастний душ.
Нагадаємо, синоптики прогнозували, що 24 листопада погода буде для українців не самою приємною. Очікуються мінлива хмарність, мокрий сніг та невеликі опади.
Водночас погода в Одесі та області сьогодні буде сонячною, проте холодною. Температура повітря вночі опуститься до 0 °C.
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