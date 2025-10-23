Погода сегодня, 23 октября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина с зонтиком во время сильного ветра. Фото: Reuters

Прогноз погоды на четверг, 23 октября, сообщили синоптики. Сегодня в Украине осадков не будет, лишь ночью в большинстве северных областей наблюдался небольшой дождь.

Об этом в среду, 22 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 23 октября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня воздушные потоки будут двигаться с юго-восточного направления, со скоростью 7-12 м/с, однако в Карпатах днем порывы местами 15-20 м/с.

Относительно температуры, ночью фиксировалось +3...+8 °С, днем будет в пределах +11...+16 °С. В восточных областях ночью +1...+6 °С, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0...-3 °С. А дневные часы ожидается +8...+13 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков, лишь ночью по области местами был дождь.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила +3...+8 °С, днем +11...+16 °С.

Тем временем в Киеве ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в четверг в Украине будет тепло. Дневная температура воздуха составит +11...+16 °С, в Крыму до +18 °С. Только на северо-востоке будет свежее — +7...+9 °С.

Дожди маловероятны, лишь ночью и утром в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-восточный и усилится до 10-14 м/с на западе, севере и в центре Украины.

В то же время в Киеве ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Также будет тепло, поскольку температура составит до +14 °С.

Напомним, сегодня в Одессе и области ожидается незначительное потепление. Местами ожидается дождь и туман. Ветер будет умеренный, без сильных порывов.

Также мы писали, что на днях, в Карпатах, 20 октября, выпал снег. Кроме того, на горе Поп Иван столбики термометров опустились до -8 °C.