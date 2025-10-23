Погода сьогодні, 23 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка із парасолькою під час сильного вітру. Фото: Reuters

Прогноз погоди на четвер, 23 жовтня, повідомили синоптики. Сьогодні в Україні опадів не буде, лише вночі у більшості північних областей спостерігався невеликий дощ.

Про це у середу, 22 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 23 жовтня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні повітряні потоки рухатимуться з південно-східного напрямку, зі швидкістю 7-12 м/с, однак в Карпатах вдень пориви подекуди 15-20 м/с.

Щодо температури, вночі фіксувалося +3...+8 °С, вдень буде в межах +11...+16 °С. У східних областях вночі +1...+6 °С, заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0...-3 °С. А денні години очікується +8...+13 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише вночі по області місцями був дощ.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила +3...+8 °С, вдень +11...+16 °С.

Тим часом у Києві вночі +5...+7 °С, вдень +14...+16 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в четвер в Україні буде тепло. Денна температура повітря становитиме +11...+16 °С, в Криму до +18 °С. Лише на північному сході буде свіжіше — +7...+9 °С.

Дощі малоймовірні, лише вночі та вранці у Київській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях місцями невеликий дощ. Вітер дутиме південно-східний та посилиться до 10-14 м/с на заході, півночі та в центрі України.

Водночас у Києві вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Також буде тепло, оскільки температура становитиме до +14 °С.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі та області очікується незначне потеплішання. Місцями очікується дощ та туман. Вітер буде помірний, без сильних поривів.

Також ми писали, що днями, у Карпатах, 20 жовтня, випав сніг. Окрім того, на горі Піп Іван стовпчики термометрів опустились до -8 °C.