Прогноз погоды в Украине на завтра 15 октября от Укргидрометцентра

Погода в Украине завтра, 15 октября, в большинстве областей ожидается без существенных осадков из-за поля повышенного давления. В то же время синоптики предупреждают о заморозках и тумане.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 15 октября

Днем дождь ожидается только на северо-востоке. Сейчас над страной находится холодная воздушная масса. Вследствие этого при прояснениях в южных, центральных, восточных и Сумской областях ночью будут заморозки на поверхности почвы 0...-3 °C.

В течение суток будет облачно с прояснениями. На Закарпатье ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет преимущественно западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1...+6 °C, в южных, центральных, восточных и Сумской областях заморозки на поверхности почвы до -3 °C. Днем будет +6...+11 °C, в южной части до +14 °C. В Карпатах ночью прогнозируют 0...-3 °C, днем +1...+6 °C.

Напомним, 15 октября на Киевщине ожидается холодная погода. Синоптики существенных осадков не прогнозируют.

А синоптик Наталья Диденко отметила, что дожди завтра ожидаются в Черниговской и Сумской областях.