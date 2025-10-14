Видео
Україна
Видео

Главная Метео В Украину идут заморозки — прогноз от Диденко

В Украину идут заморозки — прогноз от Диденко

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 15:14
Прогноз погоды на 15 октября от Наталки Диденко
Заморозки в горах. Фото: Наталка Диденко / Facebook

В среду, 15 октября, в Украине будет преобладать холодная погода. Дожди прогнозируются только в двух областях — Черниговской и Сумской.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

погода
Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 15 октября

По прогнозу Диденко, ближайшей ночью ожидается +1...+4 °С, местами — ниже 0°С.

Днем 15-го октября ожидается +7...+11 °С, на Закарпатье, в южной части и на юго-востоке — +11...+15 °С.

погода
Прогноз погоды на 15 октября. Фото: Метеопост

"Дожди наиболее вероятны завтра на Черниговщине и Сумщине, на остальной территории Украины существенные осадки вряд ли. Но туманы будут увлажнять воздух и заставлять водителей быть более бдительными, ведь видимость может быть размытой", — говорится в сообщении.

В Киеве 15-го октября ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха +2...+5 °С, а днем около +8 °С.

Напомним, ранее сообщалось, что завтра на Львовщине ожидается опасное погодное явление.

Также синоптики прогнозируют плохую погоду в Харькове.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
