Прогноз погоди на 15 жовтня від Наталки Діденко

В Україну йдуть заморозки — прогноз від Діденко
У середу, 15 жовтня, в Україні переважатиме холодна погода. Дощі прогнозуються лише у двох областях — Чернігівській та Сумській.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Прогноз погоди на 15 жовтня
За прогнозом Діденко, найближчої ночі очікується +1...+4 °С, місцями — нижче 0°С.
Вдень 15-го жовтня очікується +7...+11 °С, на Закарпатті, у південній частині та на південному сході — +11...+15 °С.
"Дощі найбільш ймовірні завтра на Чернігівщині та Сумщині, на решті території України істотні опади навряд. Але тумани зволожуватимуть повітря і змушуватимуть водіїв бути пильнішими, адже видимість може бути розмитою", — йдеться в повідомленні.
У Києві 15-го жовтня очікується холодна погода з нічною температурою повітря +2...+5 °С, а вдень близько +8 °С.
