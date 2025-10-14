Відео
В Україну йдуть заморозки — прогноз від Діденко

В Україну йдуть заморозки — прогноз від Діденко

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 15:14
Прогноз погоди на 15 жовтня від Наталки Діденко
Заморозки в горах. Фото: Наталка Діденко / Facebook

У середу, 15 жовтня, в Україні переважатиме холодна погода. Дощі прогнозуються лише у двох областях — Чернігівській та Сумській.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

погода
Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 15 жовтня

За прогнозом Діденко, найближчої ночі очікується +1...+4 °С, місцями — нижче 0°С.

Вдень 15-го жовтня очікується +7...+11 °С, на Закарпатті, у південній частині та на південному сході — +11...+15 °С.

погода
Прогноз погоди на 15 жовтня. Фото: Метеопост

"Дощі найбільш ймовірні завтра на Чернігівщині та Сумщині, на решті території України істотні опади навряд. Але тумани зволожуватимуть повітря і змушуватимуть водіїв бути пильнішими, адже видимість може бути розмитою", — йдеться в повідомленні.

У Києві 15-го жовтня очікується холодна погода з нічною температурою повітря +2...+5 °С, а вдень близько +8 °С.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра на Львівщині очікується небезпечне погодне явище.

Також синоптики прогнозують погану погоду в Харкові.

погода морози Наталка Діденко дощ погода в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
