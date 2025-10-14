Прогноз погоди в Україні на завтра 15 жовтня від Укргідрометцентру

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 15 жовтня, у більшості областей очікується без істотних опадів через поле підвищеного тиску. Водночас синоптики попереджають про заморозки та туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 15 жовтня

Вдень дощ очікується лише на північному сході. Наразі над країною знаходиться холодна повітряна маса. Внаслідок цього при проясненнях у південних, центральних, східних і Сумській областях вночі будуть заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °C.

Фото: Укргідрометцентр

Протягом доби буде хмарно із проясненнями. На Закарпатті вночі та зранку місцями можливий туман. Вітер буде переважно західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +1...+6 °C, у південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту до -3 °C. Вдень буде +6...+11 °C, у південній частині до +14 °C. У Карпатах вночі прогнозують 0...-3 °C, вдень +1...+6 °C.

Нагадаємо, 15 жовтня на Київщині очікується холодна погода. Синоптики істотних опадів не прогнозують.

А синоптик Наталка Діденко зазначила, що дощі завтра очікуються в Чернігівській та Сумській областях.