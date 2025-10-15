Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Заморозки возвращаются — какой на Киевщине будет погода завтра

Заморозки возвращаются — какой на Киевщине будет погода завтра

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 16:38
Завтра на Киевщине ожидаются заморозки - прогноз синоптиков
Женщина под зонтом. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют для Киева и области 16 октября прохладную погоду без осадков, однако с ночными заморозками на поверхности почвы. Температура воздуха ночью опустится до +1...+6 °C в регионе, а днем поднимется не выше +12 °C.

Об этом сообщили синоптики в официальном канале Украинского гидрометеорологического центра в среду, 15 октября.

Реклама
Читайте также:

На Киевщине объявлено предупреждение о заморозках

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 16 октября на территории Киевщины и столицы ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, умеренной силы — 5-10 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться +7...+12 °C, в Киеве — около +10 °C.

Заморозки повертаються — якою на Київщині буде погода завтра - фото 1
Сообщение Укргидрометцентра в Telegram. Фото: скриншот

"Ночью 16 октября заморозки на поверхности почвы 0...-3 °C. I уровень опасности, желтый", — предупредили синоптики.

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупреждают о погодных условиях 16 октября на территории Киева и области — объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Напомним, что 16 октября в Украине ожидается сухая погода без осадков, которую обусловит антициклон, однако местами прогнозируются заморозки и туман.

Ранее мы также информировали, что во Львове отопительный сезон еще не начался, поэтому из-за прохлады жители пользуются обогревателями.

погода Киев Киевская область прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации