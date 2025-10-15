Завтра на Киевщине ожидаются заморозки - прогноз синоптиков

Женщина под зонтом. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют для Киева и области 16 октября прохладную погоду без осадков, однако с ночными заморозками на поверхности почвы. Температура воздуха ночью опустится до +1...+6 °C в регионе, а днем поднимется не выше +12 °C.

Об этом сообщили синоптики в официальном канале Украинского гидрометеорологического центра в среду, 15 октября.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 16 октября на территории Киевщины и столицы ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, умеренной силы — 5-10 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться +7...+12 °C, в Киеве — около +10 °C.

"Ночью 16 октября заморозки на поверхности почвы 0...-3 °C. I уровень опасности, желтый", — предупредили синоптики.

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупреждают о погодных условиях 16 октября на территории Киева и области — объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Напомним, что 16 октября в Украине ожидается сухая погода без осадков, которую обусловит антициклон, однако местами прогнозируются заморозки и туман.

