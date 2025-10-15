Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Заморозки повертаються — якою на Київщині буде погода завтра

Заморозки повертаються — якою на Київщині буде погода завтра

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 16:38
Завтра на Київщині очікуються заморозки — прогноз синоптиків
Жінка під зонтом. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують для Києва та області 16 жовтня прохолодну погоду без опадів, однак з нічними заморозками на поверхні ґрунту. Температура повітря вночі опуститься до +1…+6 °C у регіоні, а вдень підніметься не вище +12 °C.

Про це повідомили синоптики в офіційному каналі Українського гідрометеорологічного центру у середу, 15 жовтня.

Реклама
Читайте також:

На Київщині оголошено попередження про заморозки

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 16 жовтня на території Київщини та столиці очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Вітер західний, помірної сили — 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від +7...+12° °C, у Києві — близько +10 °C.

Заморозки повертаються — якою на Київщині буде погода завтра - фото 1
Допис Укргідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

"Вночі 16 жовтня заморозки на поверхні ґрунту 0...3 °C. I рівень небезпечності, жовтий", — попередили синоптики.

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру попереджають про погодні умови 16 жовтня на території Києва та області — оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Нагадаємо, що 16 жовтня в Україні очікується суха погода без опадів, яку зумовить антициклон, однак місцями прогнозуються заморозки та туман.

Раніше ми також інформували, що у Львові опалювальний сезон ще не розпочався, тому через прохолоду мешканці користуються обігрівачами.

погода Київ Київська область прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації