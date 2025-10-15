Завтра на Київщині очікуються заморозки — прогноз синоптиків

Жінка під зонтом. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують для Києва та області 16 жовтня прохолодну погоду без опадів, однак з нічними заморозками на поверхні ґрунту. Температура повітря вночі опуститься до +1…+6 °C у регіоні, а вдень підніметься не вище +12 °C.

Про це повідомили синоптики в офіційному каналі Українського гідрометеорологічного центру у середу, 15 жовтня.

На Київщині оголошено попередження про заморозки

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 16 жовтня на території Київщини та столиці очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Вітер західний, помірної сили — 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від +7...+12° °C, у Києві — близько +10 °C.

"Вночі 16 жовтня заморозки на поверхні ґрунту 0...3 °C. I рівень небезпечності, жовтий", — попередили синоптики.

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру попереджають про погодні умови 16 жовтня на території Києва та області — оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Нагадаємо, що 16 жовтня в Україні очікується суха погода без опадів, яку зумовить антициклон, однак місцями прогнозуються заморозки та туман.

Раніше ми також інформували, що у Львові опалювальний сезон ще не розпочався, тому через прохолоду мешканці користуються обігрівачами.