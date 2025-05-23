Прогноз погоды на 23 мая — какой будет погода завтра

Мужчина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 24 мая, украинцев ждет неустойчивая синоптическая ситуация. По данным синоптиков, по всей стране будет наблюдаться облачная погода с прояснениями, однако без осадков не обойдется.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 24 мая от Укргидрометеоцентра

В ночные часы кратковременные дожди и грозы пройдут в западных областях, а также в Винницкой, Житомирской, местами в Киевской и Одесской областях.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Днем атмосферные фронты обусловят осадки уже на большей части территории Украины — за исключением юго-востока. Особенно интенсивные дожди ожидаются в северных, центральных регионах и в Одесской области. Местами возможны град и шквалы ветра до 15-20 м/с.

Будет преобладать юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Температурные показатели будут ощутимо отличаться между западными регионами и остальной частью страны. В западной части ночью будет прохладно — +5...+10 °С, днем столбики термометров поднимутся лишь до +10...+15 °С.

На остальной территории ночная температура будет колебаться в пределах +11...+16 °С, а днем воздух прогреется до +21...+26 °С, в Житомирской и Винницкой областях — до +17...+22 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 24 мая от Натальи Диденко

В субботу и воскресенье, 24-25 мая, в столице пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и шквальным ветром. Во время гроз возможен град, поэтому киевлянам и гостям города стоит быть особенно внимательными.

Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

Дожди, по словам синоптиков, будут иметь уже типичный летний характер — будут периодическими, но местами довольно обильными. Такие погодные условия уже не первый год сопровождают празднование Дня Киева, поэтому для многих горожан ливень в праздник стал почти традицией.

Температура воздуха в субботу будет колебаться возле отметки +20°C, а в воскресенье немного снизится — до +18 °C. Впрочем, во время дождя температура может ощутимо падать.

Синоптики советуют заранее подготовиться к непогоде: взять зонты, надеть удобную непромокаемую обувь и продумать маршруты, чтобы при необходимости можно было спрятаться в ближайшем кафе или музее.

Погода в Украине также будет пестрой. 24 мая ожидается значительный температурный контраст: на западе — прохладно, всего +9...+14 °C, зато на востоке и юге — настоящее лето с температурой до +29 °C.

В Днепре и прилегающих районах воздух прогреется до +24...+29 °C, тогда как запад страны будет оставаться самым прохладным регионом. На остальной территории прогнозируют комфортные +20...+25 °C.

Напомним, что 24 мая во Львове будет преобладать пасмурная погода с кратковременными прояснениями. Также существует вероятность дождей.

Ранее мы уже информировали, что погодные условия будут оставаться нестабильными в течение всей недели.