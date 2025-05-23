Прогноз погоди на 23 травня — якою буде погода завтра

Чоловік йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 24 травня, на українців чекає нестійка синоптична ситуація. За даними синоптиків, по всій країні спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями, однак без опадів не обійдеться.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 24 травня від Укргідрометеоцентра

У нічні години короткочасні дощі та грози пройдуть у західних областях, а також на Вінниччині, Житомирщині, місцями у Київській та Одеській областях.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вдень атмосферні фронти зумовлять опади вже на більшій частині території України — за винятком південного сходу. Особливо інтенсивні дощі очікуються у північних, центральних регіонах та на Одещині. Місцями можливі град і шквали вітру до 15–20 м/с.

Переважатиме південно-східний вітер зі швидкістю 7–12 м/с.

Температурні показники відчутно різнитимуться між західними регіонами та рештою країни. У західній частині вночі буде прохолодно — +5…+10 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +10…+15 °С.

На решті території нічна температура коливатиметься в межах +11…+16 °С, а вдень повітря прогріється до +21…+26 °С, у Житомирській та Вінницькій областях — до +17…+22 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 24 травня від Наталки Діденко

У суботу та неділю, 24–25 травня, у столиці пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами та шквальним вітром. Під час гроз можливий град, тож киянам і гостям міста варто бути особливо уважними.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Дощі, за словами синоптиків, матимуть вже типовий літній характер — будуть періодичними, але подекуди досить рясними. Такі погодні умови вже не перший рік супроводжують святкування Дня Києва, тому для багатьох містян злива у свято стала майже традицією.

Температура повітря у суботу коливатиметься біля позначки +20°C, а в неділю трохи знизиться — до +18 °C. Утім, під час дощу температура може відчутно падати.

Синоптики радять заздалегідь підготуватися до негоди: взяти парасолі, вдягнути зручне непромокальне взуття та продумати маршрути, аби за необхідності можна було сховатися у найближчому кафе або музеї.

Погода в Україні також буде строкатою. 24 травня очікується значний температурний контраст: на заході — прохолодно, лише +9…+14 °C, натомість на сході та півдні — справжнє літо з температурою до +29 °C.

У Дніпрі та прилеглих районах повітря прогріється до +24…+29 °C, тоді як захід країни залишатиметься найпрохолоднішим регіоном. На решті території прогнозують комфортні +20…+25 °C.

Нагадаємо, що 24 травня у Львові переважатиме похмура погода з короткочасними проясненнями. Також існує ймовірність дощів.

Раніше ми вже інформували, що погодні умови залишатимуться нестабільними протягом усього тижня.