Прогноз погоды в Украине на завтра, 12 мая

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 12 мая, ожидается с дождями разной интенсивности. На высокогорье Карпат прогнозируют также мокрый снег. Кроме того, в нескольких областях объявлена опасность из-за заморозков.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Meteoprog.

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Прогноз погоды на 12 мая от Укргидрометцентра

В течение суток будет облачно с прояснениями. Синоптики рассказали, что в большинстве южных, центральных и восточных областей умеренные, ночью в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях местами значительные дожди. На остальной территории страны небольшой дождь ожидается днем.

Ветер будет северо-западного и северного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине 12 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +1...+6 °C, в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы, на западе и Житомирщине и в воздухе заморозки -3...0 °C. Днем потеплеет до +10...+15 °C. На юге и востоке в ночное время прогнозируется +4...+9 °C, днем +13...+18 °C.

А на высокогорье Карпат ночью осадков не будет, а днем небольшой дождь и мокрый снег. Там ночью -5...0 °C, днем +1...+6 °C.

Объявление опасности

Синоптики объявили первый уровень опасности ночью в западных, северных и Винницкой областях из-за заморозков на поверхности почвы -3...0 °C.

Заморозки в Украине 12 мая. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, из-за заморозков в воздухе объявлен второй уровень опасности в западных и Житомирской областях.

"Заморозки будут наносить вред цветущим плодовым деревьям", — отмечают синоптики.

Погода от Meteoprog

Ночью дожди ожидаются в южных и центральных областях, а днем осадки будут на большей части Украины. Кроме того, на западе возможны грозы.

Погода в Украине 12 мая. Фото: Meteoprog

В Карпатах и на Прикарпатье будут значительные осадки в виде дождя, в высокогорье с мокрым снегом.

В течение суток ветер преимущественно северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +2...+7 °С. В западных и северных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе -3...0 °С.

Днем прогнозируется +9...+14 °С, на юго-востоке и в Крыму теплее всего — +13...+18 °С.

Напомним, в течение 12-18 мая в Украине будет прохладная и дождливая погода. Местами возможны заморозки, грозы и сильный ветер.

А в Одессе завтра прогнозируют дожди. Максимальная температура воздуха днем будет +9 °С.