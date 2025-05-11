Прогноз погоди в Україні на завтра 12 травня

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 12 травня, очікується з дощами різної інтенсивності. На високогірʼї Карпат прогнозують також мокрий сніг. Крім того, у декількох областях оголошено небезпеку через заморозки.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Meteoprog.

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Прогноз погоди на 12 травня від Укргідрометцентру

Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Синоптики розповіли, що у більшості південних, центральних та східних областей помірні, вночі на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині місцями значні дощі. На решті території країни невеликий дощ очікується вдень.

Вітер буде північно-західного та північного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 12 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +1...+6 °C, у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту, на заході та Житомирщині і в повітрі заморозки 0...-3 °C. Вдень потеплішає до +10...+15 °C. На півдні та сході у нічний час прогнозується +4...+9 °C, вдень +13...+18 °C.

А на високогірʼї Карпат вночі опадів не буде, а вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Там вночі 0...-5 °C, вдень +1...+6 °C.

Оголошення небезпеки

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки вночі у західних, північних та Вінницькій областях через заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °C.

Заморозки в Україні 12 травня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, через заморозки в повітрі оголошено другий рівень небезпеки у західних та Житомирській областях.

"Заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам", — зазначають синоптики.

Погода від Meteoprog

Вночі дощі очікуються у південних і центральних областях, а вдень опади будуть на більшій частину України. Крім того, на заході можливі грози.

Погода в Україні 12 травня. Фото: Meteoprog

У Карпатах та на Прикарпатті будуть значні опади у вигляді дощу, у високогір’ї з мокрим снігом.

Протягом доби вітер переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +2...+7 °С. У західних та північних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі -3...0 °С.

Вдень прогнозується +9...+14 °С, на південному сході та в Криму найтепліше — +13...+18 °С.

Нагадаємо, протягом 12-18 травня в Україні буде прохолодна та дощова погода. Місцями можливі заморозки, грози та сильний вітер.

А в Одесі завтра прогнозують дощі. Максимальна температура повітря вдень буде +9 °С.