Прогноз погоди в Україні на завтра 12 травня

Заливатиме всюди — прогноз погоди в Україні на завтра
Погода в Україні завтра, 12 травня, очікується з дощами різної інтенсивності. На високогірʼї Карпат прогнозують також мокрий сніг. Крім того, у декількох областях оголошено небезпеку через заморозки.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та Meteoprog.
Прогноз погоди на 12 травня від Укргідрометцентру
Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Синоптики розповіли, що у більшості південних, центральних та східних областей помірні, вночі на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині місцями значні дощі. На решті території країни невеликий дощ очікується вдень.
Вітер буде північно-західного та північного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +1...+6 °C, у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту, на заході та Житомирщині і в повітрі заморозки 0...-3 °C. Вдень потеплішає до +10...+15 °C. На півдні та сході у нічний час прогнозується +4...+9 °C, вдень +13...+18 °C.
А на високогірʼї Карпат вночі опадів не буде, а вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Там вночі 0...-5 °C, вдень +1...+6 °C.
Оголошення небезпеки
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки вночі у західних, північних та Вінницькій областях через заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °C.
Крім того, через заморозки в повітрі оголошено другий рівень небезпеки у західних та Житомирській областях.
"Заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам", — зазначають синоптики.
Погода від Meteoprog
Вночі дощі очікуються у південних і центральних областях, а вдень опади будуть на більшій частину України. Крім того, на заході можливі грози.
У Карпатах та на Прикарпатті будуть значні опади у вигляді дощу, у високогір’ї з мокрим снігом.
Протягом доби вітер переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +2...+7 °С. У західних та північних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі -3...0 °С.
Вдень прогнозується +9...+14 °С, на південному сході та в Криму найтепліше — +13...+18 °С.
Нагадаємо, протягом 12-18 травня в Україні буде прохолодна та дощова погода. Місцями можливі заморозки, грози та сильний вітер.
А в Одесі завтра прогнозують дощі. Максимальна температура повітря вдень буде +9 °С.
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