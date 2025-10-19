Видео
Видео

Главная Метео Запад Украины накроет мокрый снег — прогноз погоды на сегодня

Запад Украины накроет мокрый снег — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 06:25
обновлено: 06:23
Погода сегодня, 19 октября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Женщина прячется от дождя с ветром. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на четверг, 16 октября, сообщили синоптики. Сегодня в Украине спокойную холодную погоду без осадков будет формировать поле высокого давления. Территория страны будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов, поэтому осадков не ожидается. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами возможен туман. 

Об этом в субботу, 18 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 19 октября

Захід України накриє мокрий сніг — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Днем в западных, Винницкой и Одесской областях будут порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составила +2...+7 °С, на крайнем юге страны до +10 °С. Днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях +4...+9 °С, на остальной территории +8...+13 °С.

В Карпатах ночью мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью около 0°, днем +1...+4 °С.

Захід України накриє мокрий сніг — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Также будет дождь.

Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила +2...+7 °С, днем +4...+9 °С.

Тем временем в Киеве ночью +3...+5 °С, днем +6...+8 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня в большинстве областей будет резкое похолодание. Днем температура составит до +4...+8 °С, на востоке и юге будет +11...+15 °С.

Также она отметила, что периодические дожди в воскресенье в Украине будут повсеместно, а из-за существенного снижения температуры воздуха не исключен мокрый снег.

Напомним, что Одессу сегодня накроет порывистый ветер и дождь, а температура заметно снизится. Синоптики прогнозируют, что самые сильные порывы ожидаются утром и днем. Водителям советуют быть внимательными - на дорогах возможна дымка и ухудшение видимости.

Также мы писали, что вчера на горнолыжном курорте Буковель посреди октября выпал снег — территорию курорта засыпало белым покровом.

