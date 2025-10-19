Погода сегодня, 19 октября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина прячется от дождя с ветром. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на четверг, 16 октября, сообщили синоптики. Сегодня в Украине спокойную холодную погоду без осадков будет формировать поле высокого давления. Территория страны будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов, поэтому осадков не ожидается. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами возможен туман.

Об этом в субботу, 18 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Сегодня ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Днем в западных, Винницкой и Одесской областях будут порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составила +2...+7 °С, на крайнем юге страны до +10 °С. Днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях +4...+9 °С, на остальной территории +8...+13 °С.

В Карпатах ночью мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью около 0°, днем +1...+4 °С.

В Киевской области и Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Также будет дождь.

Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила +2...+7 °С, днем +4...+9 °С.

Тем временем в Киеве ночью +3...+5 °С, днем +6...+8 °С.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня в большинстве областей будет резкое похолодание. Днем температура составит до +4...+8 °С, на востоке и юге будет +11...+15 °С.

Также она отметила, что периодические дожди в воскресенье в Украине будут повсеместно, а из-за существенного снижения температуры воздуха не исключен мокрый снег.

