Погода сьогодні, 19 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Прогноз погоди на четвер, 16 жовтня, повідомили синоптики. Сьогодні в Україні спокійну холодну погоду без опадів формуватиме поле високого тиску. Територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опадів не очікується. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями можливий туман.

Про це у суботу, 18 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Сьогодні вітер дутиме західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях будуть пориви 15-20 м/с.

Температура повітряна вночі становила +2...+7 °С, на крайньому півдні країни до +10 °С. Вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях +4...+9 °С, на решті території +8...+13 °С.

В Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі близько 0°, вдень +1...+4 °С.

У Київській області та Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Також буде дощ.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила +2...+7 °С, вдень +4...+9 °С.

Тим часом в Києві вночі +3...+5 °С, вдень +6...+8 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні у більшості областей буде різке похолодання. Вдень температура становитиме до +4...+8 °С, на сході та півдні буде +11...+15 °С.

Також вона зазначила, що періодичні дощі в неділю в Україні будуть повсюди, а через істотне зниження температури повітря не виключено мокрий сніг.

Нагадаємо, що Одесу сьогодні накриє поривчастий вітер і дощ, а температура помітно знизиться. Синоптики прогнозують, що найсильніші пориви очікуються вранці та вдень. Водіям радять бути уважними — на дорогах можливий серпанок і погіршення видимості.

Також ми писали, що вчора на гірськолижному курорті Буковель посеред жовтня випав сніг — територію курорту вкрило білим покривом.