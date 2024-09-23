Магнитные бури 23 сентября — прогноз для метеозависимых

Головные боли у девушки. Фото: Freepick

В понедельник, 23 сентября, геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Поэтому существенных магнитных бурь на Земле не будет.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 23 сентября

Сообщается, что 23 сентября в Украине не ожидаются значительные магнитные бури.

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса С, которые не оказывают существенного влияния на Землю.

Сегодня солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М, ведь геомагнитное поле будет на спокойном уровне.

Солнечная активность на 23 сентября

• Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 47.

Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут плохо сказываться на здоровье людей.

Однако существуют определенные советы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:

Избегайте чрезмерных физических нагрузок в эти дни.

Не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем.

Соблюдайте режим сна и питайтесь сбалансировано.

Ограничьте стресс и займитесь релаксацией.

Консультируйтесь с врачом, если испытываете дискомфорт.

Напомним, 23 сентября в Украине будет небольшая облачность. В Крыму местами небольшой дождь. На территории Украины без осадков.

Также ранее мы писали о том, что в Киеве снова ухудшилось состояние качества воздуха. Минсреды рекомендует принимать меры безопасности, чтобы уменьшить негативное влияние на здоровье.