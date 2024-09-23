Прогноз погоди в Україні на понеділок, 23 вересня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Жінка під дощем. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 23 вересня, повідомили синоптики. Буде невелика хмарність. У Криму місцями невеликий дощ. На іншій території України без опадів.

Про це в неділю, 22 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 23 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +6...+11 °С, а на узбережжі морів буде +11...+16 °С. Удень +20...+25 °С, у центральних, південних і східних областях до +27 °С. У Карпатах уночі +3...+8 °С, а вдень +15...+20 °С.

Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині невелика хмарність, без опадів. Швидкість переважно північно-східного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься +6...+11 °С, а вдень потеплішає до +20...+25 °С. У столиці вночі буде близько +10 °С, а вдень +22...+24 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, понеділок, 23 вересня, в Україні буде сонячним. Місцями дощ із грозою буде лише у Криму.

У Києві трохи збільшиться хмарність, однак опадів не передбачається. Буде тепло, близько +25 °С.

Нагадаємо, у неділю, 22 вересня, в деяких областях України стовпчики термометрів опустилися до +2 °С. Також місцями був туман.

Раніше юристка Катерина Берендакова пояснила, чи можуть отримати компенсацію власники автівок, що зазнали пошкоджень унаслідок затоплення вулиць під час дощу. Таке питання є актуальним зокрема для одеситів, адже під час злив деякі вулиці через проблеми з ливнівками йдуть під воду.