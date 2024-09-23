Прогноз погоды в Украине на понедельник, 23 сентября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Женщина под дождем. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 23 сентября, сообщили синоптики. Будет небольшая облачность. В Крыму местами небольшой дождь. На остальной территории Украины без осадков.

Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 23 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет +6...+11 °С, а на побережье морей будет +11...+16 °С. Днем +20...+25 °С, в центральных, южных и восточных областях до +27 °С. В Карпатах ночью +3...+8 °С, а днем +15...+20 °С.

Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Скорость преимущественно северо-восточного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +6...+11 °С, а днем потеплеет до +20...+25 °С. В столице ночью будет около +10 °С, а днем +22...+24 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, понедельник, 23 сентября, в Украине будет солнечным. Местами дождь с грозой будет только в Крыму.

В Киеве немного увеличится облачность, однако осадков не ожидается. Будет тепло около +25 °С.

Напомним, в воскресенье, 22 сентября, в некоторых областях Украины столбики термометров опустились до +2 °С. Также местами был туман.

Ранее юрист Катерина Берендакова объяснила, могут ли получить компенсацию владельцы автомобилей, которые получили повреждения в результате затопления улиц во время дождя. Такой вопрос актуален в частности для одесситов, ведь во время ливней некоторые улицы из-за проблем с ливневками уходят под воду.