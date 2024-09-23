Магнітні бурі 23 вересня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у дівчини. Фото: Freepick

У понеділок, 23 вересня, геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Стало відомо, чи є загроза магнітних бур на сьогодні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 вересня

Повідомляється, що 23 вересня в Україні не очікуються суттєві магнітні бурі.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося два спалахи класу С, які не чинять істотного впливу на Землю.

Сьогодні сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М, адже геомагнітне поле буде на спокійному рівні.

Сонячна активність на 23 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 47.

Як запобігти негативному впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть погано позначатися на здоров'ї людей.

Проте існують певні поради, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:

Уникайте надмірних фізичних навантажень у ці дні.

Не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем.

Дотримуйтесь режиму сну та харчуйтеся збалансовано.

Обмежте стрес і займіться релаксацією.

Консультуйтеся з лікарем, якщо відчуваєте дискомфорт.

Нагадаємо, 23 вересня в Україні буде невелика хмарність. У Криму місцями невеликий дощ. На іншій території України без опадів.

Також раніше ми писали про те, що у Києві знову погіршився стан якості повітря. Міндовкілля рекомендує вживати заходів безпеки, аби зменшити негативний вплив на здоров’я.