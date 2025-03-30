Погода сегодня, 30 марта, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Мужчина идет по улице во время снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 30 марта, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями.

Об этом в субботу, 29 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 30 марта

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Ночью в южных, большинстве центральных, восточных областей и на Закарпатье пройдут умеренные дожди. В Донецкой области местами будут лить значительные дожди. Также небольшие дожди будут местами в центральных, восточных и северных областях днем. На остальной территории без осадков.

Преимущественно восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, однако ночью в восточных областях его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +2...+7 °С, в южной части — до +6...+11 °С. Днем будет +10...+15 °С, в центральных областях местами — +5...+10 °С, а юго-восточной части страны — +13...+18 °С.

В Карпатах ночью будет идти умеренный мокрый снег, а днем местами небольшой дождь. Температура ночью составит -2...+3 °С, а днем потеплеет до +2...+7 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь. Преимущественно восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура за пределами столицы ночью составит +2...+7 °С, а днем — +10...+15 °С. В Киеве ночью будет +4...+6 °С, а днем — +12...+14 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

В южных, большинстве центральных и западных областей порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. В Одесской и Николаевской областях возникнет пылевая буря. Ожидается I (желтый) уровень опасности. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в воскресенье в Украину придут дожди. Интенсивные осадки ночью и утром будут в центральных, южных, восточных и юго-западных областях. Днем дожди будут идти на западе, севере и в центре. На юге и востоке в дневные часы существенных осадков не предвидится.

Температура воздуха днем будет держаться в пределах +10...+15 °С. На юге, кроме Одесской области, будет до +18 °С. Правда, в некоторых областях будет достаточно прохладно.

"Вдоль полосы от Черновицкой области через Винницкую, Черкасскую, Кропивницкий с районами, Полтавскую до Харьковской и Сумской областей расположится холодный воздух, ожидается на этом участке +4...+10 °С", — предупреждает Диденко.

В Киеве температура воздуха снизится до +11...+12 °С. Серьезные осадки будут вряд ли, но возможна облачность с небольшими дождями.

Ранее Наталка Диденко сообщала, что в воскресенье, 30 марта, в некоторых областях Украины будет прохладно. Не обойдется и без дождей.

Также мы сообщали, что в Одессе 30 марта будет влажная погода. На автодорогах из-за дымки возможны проблемы с видимостью.