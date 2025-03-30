Погода сьогодні, 30 березня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Чоловік йде вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 30 березня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями.

Про це в суботу, 29 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 30 березня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Уночі в південних, більшості центральних і східних областей та на Закарпатті пройдуть помірні дощі. У Донецькій області місцями литимуть значні дощі. Також невеликі дощі будуть місцями в центральних, східних і північних областях удень. На решті території без опадів.

Переважно східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с, однак уночі у східних областях його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до +2...+7 °С, у південній частині — до +6...+11 °С. Удень буде +10...+15 °С, у центральних областях місцями — +5...+10 °С, а південно-східній частині країни — +13...+18 °С.

У Карпатах уночі йтиме помірний мокрий сніг, а вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі становитиме -2...+3 °С, а вдень потеплішає до +2...+7 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі без опадів. Удень місцями невеликий дощ. Переважно східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура за межами столиці вночі становитиме +2...+7 °С, а вдень — +10...+15 °С. У Києві вночі буде +4...+6 °С, а вдень — +12...+14 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

У південних, більшості центральних і західних областей пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. В Одеській і Миколаївській областях виникне пилова буря. Очікується I (жовтий) рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю в Україну прийдуть дощі. Інтенсивні опади вночі та вранці будуть у центральних, південних, східних і південно-західних областях. Удень дощитиме на заході, півночі та в центрі. На півдні та сході в денні години істотних опадів не передбачається.

Температура повітря вдень триматиметься в межами +10...+15 °С. На півдні, крім Одещини, буде до +18 °С. Щоправда, у деяких областях буде досить прохолодно.

"Уздовж смуги від Чернівецької області через Вінниччину, Черкащину, Кропивницький із районами, Полтавщину до Харківщини та Сумщини розташується холодне повітря, очікується на цій ділянці +4...+10 °С", — попереджає Діденко.

У Києві температура повітря знизиться до +11...+12 °С. Серйозні опади будуть навряд чи, але можлива хмарність із невеликими дощами.

Раніше Наталка Діденко повідомляла, що в неділю, 30 березня, в деяких областях України буде прохолодно. Не обійдеться й без дощів.

Також ми повідомляли, що в Одесі 30 березня буде волога погода. На автошляхах через серпанок можливі проблеми з видимістю.