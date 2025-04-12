Погода сегодня, 12 апреля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Девушка идет по улице во время снега. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 12 апреля, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. В юго-восточной части страны, а ночью и утром еще и в западных областях пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Об этом в пятницу, 11 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 12 апреля

Карта "Прогноз погоды в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью в западных, Николаевской и Херсонской областях на дорогах местами образуется гололедица. Ветер будет дуть с востока, а в западных и северных областях — с северо-запада. Его скорость составит 5–10 метров в секунду. Ночью в воздухе и на поверхности почвы будут заморозки 0...-5 °С. В большинстве западных областей и на юго-востоке страны ночная температура воздуха составит +1...+3 °С. Днем воздух прогреется до +7...+12 °С. В Карпатах пройдет небольшой снег, днем с дождем. Температура ночью будет держаться в пределах 0...-5 °С, а днем — около 0 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, однако без осадков. Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью в области в воздухе будут заморозки 0...-5 °С, а в Киеве температура снизится до +1...+3 °С. Днем за пределами столицы потеплеет до +7...+12 °С, а в Киеве — до +10 °С.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 12 апреля в Украине дневная температура составит +7...+12 °С, а в Луганской и Харьковской областях — до +14 °С. Ночью заморозки будут только местами.

В большинстве областей осадков не предвидится. Только ночью на западе пройдет мокрый снег, а днем на юго-востоке будут дождь, мокрый снег и сильный ветер.

В Киеве без осадков. Ночью около 0 °С, а днем +7...+9 °С.

Напомним, синоптик Наталья Птуха сообщила, какой будет погода в Украине в Вербное воскресенье, 13 апреля. В отдельных регионах еще возможны заморозки, однако на большей территории страны будет сухо и тепло.

Также мы сообщали, что в Одессе из-за непогоды 11 апреля упали почти два десятка деревьев и крупных веток. Некоторые населенные пункты Одесской области остались без света.