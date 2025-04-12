Погода сьогодні, 12 квітня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Дівчина йде вулицею під час снігу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 12 квітня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У південно-східній частині країни, а вночі та вранці ще й у західних областях пройде невеликий дощ, уночі з мокрим снігом. На решті території без опадів.

Про це в п'ятницю, 11 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 12 квітня

Карта "Прогноз погоди в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі в західних, Миколаївській і Херсонській областях на дорогах місцями утвориться ожеледиця. Вітер дутиме зі сходу, а в західних і північних областях — із північного заходу. Його швидкість становитиме 5–10 метрів за секунду. Уночі в повітрі та на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...-5 °С. У більшості західних областей і на південному сході країни нічна температура повітря становитиме +1...+3 °С. Удень повітря прогріється до +7...+12 °С. У Карпатах пройде невеликий сніг, удень із дощем. Температура вночі триматиметься в межах 0...-5 °С, а вдень — близько 0 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями, однак без опадів. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі в області в повітрі будуть заморозки 0...-5 °С, а в Києві температура знизиться до +1...+3 °С. Удень за межами столиці потеплішає до +7...+12 °С, а в Києві — до +10 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 12 квітня в Україні денна температура становитиме +7...+12 °С, а в Луганській і Харківській областях — до +14 °С. Уночі заморозки будуть лише місцями.

У більшості областей опадів не передбачається. Лише вночі на заході пройде мокрий сніг, а вдень на південному сході будуть дощ, мокрий сніг і сильний вітер.

У Києві без опадів. Уночі близько 0 °С, а вдень +7...+9 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталія Птуха повідомила, якою буде погода в Україні у Вербну неділю, 13 квітня. В окремих регіонах ще можливі заморозки, однак на більшій території країни буде сухо й тепло.

Також ми повідомляли, що в Одесі через негоду 11 квітня впали майже два десятки дерев і великих гілок. Деякі населені пункти Одеської області залишилися без світла.