С мокрым снегом и шквалами — какая погода будет в Украине сегодня

С мокрым снегом и шквалами — какая погода будет в Украине сегодня

Дата публикации 17 ноября 2025 06:25
обновлено: 06:45
Погода сегодня, 17 ноября, в Украине — Укргидрометцентр
Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: RFE/RL

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 17 ноября, дали синоптики. Будет облачно и не обойдется без осадков.

Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 17 ноября

Погода в Украине 17 ноября 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью в северных областях пройдут небольшие дожди. Днем в западных областях будут умеренные дожди, а местами на Закарпатье — значительные. На остальной территории осадков не предвидится.

Преимущественно юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем в западных, Винницкой и Житомирской областях его порывы достигнут 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности).

Метеорологические явления в Украине 17 ноября 2025 года
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью столбики термометров снизятся до +2...+7 °С. Днем потеплеет до +9...+14 °С, а на юге страны и Прикарпатье — до +16:°С.

В Карпатах ожидаются дождь и мокрый снег. Днем местами пройдет значительный дождь. Ночная температура — около 0 °С, дневная — +3...+8 °С.

Температуры в Украине 17 ноября 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем без осадков. Скорость юго-западного ветра — 7–12 м/с. Ночью в столице ожидается +3...+5 °С, а в области — +2...+7 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +10...+12 °С, а на Киевщине — до +9...+14 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в понедельник максимальная температура составит +10...+15 °С, а на юге — до +17 °С. Правда, штормовые порывы юго-западного ветра достигнут 15–20 м/с. Дожди вероятны на западе. На остальной территории без осадков.

В Киеве будет +12 °С. Без дождя, но не обойдется без сильного ветра южных направлений со штурмовыми порывами.

Напомним, в Одессе 16 ноября объявляли штормовое предупреждение. Утром был сильный туман.

Также мы сообщали, что 16 ноября во многих регионах Украины были неблагоприятные погодные условия. Шли дожди, а местами — даже мокрый снег.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
