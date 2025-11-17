Погода сегодня, 17 ноября, в Украине — Укргидрометцентр

С мокрым снегом и шквалами — какая погода будет в Украине сегодня
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 17 ноября, дали синоптики. Будет облачно и не обойдется без осадков.
Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 17 ноября
Ночью в северных областях пройдут небольшие дожди. Днем в западных областях будут умеренные дожди, а местами на Закарпатье — значительные. На остальной территории осадков не предвидится.
Преимущественно юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем в западных, Винницкой и Житомирской областях его порывы достигнут 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности).
Ночью столбики термометров снизятся до +2...+7 °С. Днем потеплеет до +9...+14 °С, а на юге страны и Прикарпатье — до +16:°С.
В Карпатах ожидаются дождь и мокрый снег. Днем местами пройдет значительный дождь. Ночная температура — около 0 °С, дневная — +3...+8 °С.
В Киеве и Киевской области будет облачно. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем без осадков. Скорость юго-западного ветра — 7–12 м/с. Ночью в столице ожидается +3...+5 °С, а в области — +2...+7 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +10...+12 °С, а на Киевщине — до +9...+14 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в понедельник максимальная температура составит +10...+15 °С, а на юге — до +17 °С. Правда, штормовые порывы юго-западного ветра достигнут 15–20 м/с. Дожди вероятны на западе. На остальной территории без осадков.
В Киеве будет +12 °С. Без дождя, но не обойдется без сильного ветра южных направлений со штурмовыми порывами.
Напомним, в Одессе 16 ноября объявляли штормовое предупреждение. Утром был сильный туман.
Также мы сообщали, что 16 ноября во многих регионах Украины были неблагоприятные погодные условия. Шли дожди, а местами — даже мокрый снег.
