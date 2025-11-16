Погода сегодня, 16 ноября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Украину накроют дожди, местами снег — прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды на воскресенье, 16 ноября, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью на северо-востоке Украины прогнозировали небольшой дождь и мокрый снег, а днем небольшой дождь ожидается в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях. В то же время в Карпатах будет умеренный дождь. На остальной территории без осадков. Также ночью и утром в южной части и на Прикарпатье местами ожидается туман.
Об этом в субботу, 15 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 16 ноября
Ветер будет дуть сегодня преимущественно восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в северной части ночью составила от +2...-3 °С, днем будет +3...+8 °С. На остальной территории ночью +2...+7 °С, днем +6...+11 °С, а на юге страны +9...+14 °С.
В Киевской области и Киеве будет облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.
Ветер будет дуть преимущественно восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области была ночью на уровне +2...-3 °С, днем +3...+8 °С.
Тем временем в Киеве ночью около 0 °С, днем +4...+6 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в воскресенье 16 ноября в большинстве областей Украины, кроме юга, ожидается похолодание до +3...+8 °С.
Однако уже в понедельник потеплеет, хотя 19 и 20 ноября на западе, севере и местами в центральных областях существенно похолодает.
