Погода сьогодні, 16 листопада, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Україну накриють дощі, місцями сніг — прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди на неділю, 16 листопада, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі на північному сході України прогнозували невеликий дощ та мокрий сніг, а вдень невеликий дощ очікується у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях. Водночас в Карпатах буде помірний дощ. На решті території без опадів. Також вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями очікується туман.
Про це у суботу, 15 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 16 листопада
Вітер дутиме сьогодні переважно східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря у північній частині вночі становила від +2...-3 °С, вдень буде +3...+8 °С. На решті території вночі +2...+7 °С, вдень +6...+11 °С, а на півдні країни +9...+14 °С.
У Київській області та Києві буде хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.
Вітер дутиме переважно східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області була вночі на рівні +2...-3 °С, вдень +3...+8 °С.
Тим часом у Києві вночі близько 0 °С, вдень +4...+6 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю 16 листопада у більшості областей України, окрім півдня, очікується похолодання до +3...+8 °С.
Проте вже у понеділок потеплішає, хоча 19 та 20 листопада на заході, півночі та подекуди у центральних областях істотно похолоднішає.
