Погода сьогодні, 16 листопада, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на неділю, 16 листопада, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі на північному сході України прогнозували невеликий дощ та мокрий сніг, а вдень невеликий дощ очікується у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях. Водночас в Карпатах буде помірний дощ. На решті території без опадів. Також вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями очікується туман.

Про це у суботу, 15 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 16 листопада

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме сьогодні переважно східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря у північній частині вночі становила від +2...-3 °С, вдень буде +3...+8 °С. На решті території вночі +2...+7 °С, вдень +6...+11 °С, а на півдні країни +9...+14 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві буде хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер дутиме переважно східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області була вночі на рівні +2...-3 °С, вдень +3...+8 °С.

Тим часом у Києві вночі близько 0 °С, вдень +4...+6 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю 16 листопада у більшості областей України, окрім півдня, очікується похолодання до +3...+8 °С.

Проте вже у понеділок потеплішає, хоча 19 та 20 листопада на заході, півночі та подекуди у центральних областях істотно похолоднішає.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні збережеться прохолодна осіння погода без опадів, проте з сильним туманом уранці. Буде хмарно, проте без дощу, а температура залишиться комфортною для прогулянок. Вітер буде помірним.

Також ми інформували, якою буде погода під час новорічних свят.