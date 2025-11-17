Відео
Відео

З мокрим снігом і шквалами — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 06:25
Оновлено: 06:45
Погода сьогодні, 17 листопада, в Україні — Укргідрометцентр
Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: RFE/RL

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 17 листопада, надали синоптики. Буде хмарно й не обійдеться без опадів.

Про це в неділю, 16 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Погода в Україні 17 листопада 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі в північних областях пройдуть невеликі дощі. Удень у західних областях будуть помірні дощі, а місцями на Закарпатті — значні. На решті території опадів не передбачається.

Переважно південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень у західних, Вінницькій і Житомирській областях його пориви сягнуть 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності). 

Метеорологічні явища в Україні 17 листопада 2025 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +2...+7 °С. Удень потеплішає до +9...+14 °С, а на півдні країни та Прикарпатті — до +16:°С. 

У Карпатах очікуються дощ і мокрий сніг. Удень місцями пройде значний дощ. Нічна температура — близько 0 °С, денна — +3...+8 °С.

Температури в Україні 17 листопада 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно. Уночі пройде невеликий дощ. Удень без опадів. Швидкість південно-західного вітру — 7–12 м/с. Уночі у столиці очікується +3...+5 °С, а в області — +2...+7 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +10...+12 °С, а на Київщині — до +9...+14 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у понеділок максимальна температура становитиме +10...+15 °С, а на півдні — до +17 °С. Щоправда, штормові пориви південно-західного вітру сягнуть 15–20 м/с. Дощі ймовірні на заході. На решті території без опадів. 

У Києві буде +12 °С. Без дощу, але не обійдеться без сильного вітру південних напрямків зі штурмовими поривами.

Нагадаємо, в Одесі 16 листопада оголошували штормове попередження. Уранці був сильний туман.

Також ми повідомляли, що 16 листопада в багатьох регіонах України були несприятливі погодні умови. Йшли дощі, а місцями — навіть мокрий сніг.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
