Україна
Возможны радиопомехи — прогноз магнитных бурь на сегодня

Возможны радиопомехи — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 12:26
Магнитные бури 2 февраля — чего ожидать метеозависимым сегодня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитные бури в понедельник, 2 февраля, не ожидаются на Земле. В то же время возможны радиопомехи и солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 2 февраля

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. На Солнце зафиксировано 12 вспышек класса С, которые существенно не влияют на Землю, а также шесть вспышек М, самая большая из которых М6,6.

Солнечные вспышки класса M относятся к категории умеренно мощных. Вспышка уровня M6,6 способна вызвать незначительные радионарушения на освещенной Солнцем части Земли, а также создает риск возникновения солнечного радиационного шторма.

Геомагнитное поле будет спокойного уровня, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Магнітні бурі 2 лютого
Головная боль у мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 2 февраля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 30

Как подготовиться к периоду магнитных бурь

Период магнитных бурь обычно не опасен, но может влиять на самочувствие, особенно если есть склонность к головной боли, колебаниям давления или тревожности. Подготовиться можно довольно просто:

  • полноценный сон за несколько дней до ожидаемой бури снижает нагрузку на нервную систему и помогает легче переносить перепады самочувствия;
  • важно пить достаточно воды, поскольку обезвоживание может усиливать головную боль, усталость и головокружение, которые иногда сопровождают магнитные колебания;
  • питание желательно сделать более легким: меньше кофе, алкоголя, жирной и очень соленой пищи;
  • физическую активность не стоит полностью отменять, но лучше избегать перегрузок;
  • уменьшить информационный шум и стресс;
  • стоит заранее иметь под рукой назначенные врачом препараты и не менять схему лечения без консультации.

Напомним, ученые обнаружили в межзвездном пространстве молекулу с серой, которая связана с происхождением жизни на Земле.

А космическое агентство NASA решило отправить туристов на Международную космическую станцию.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
