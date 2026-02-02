Магнитные бури 2 февраля — чего ожидать метеозависимым сегодня

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитные бури в понедельник, 2 февраля, не ожидаются на Земле. В то же время возможны радиопомехи и солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 2 февраля

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. На Солнце зафиксировано 12 вспышек класса С, которые существенно не влияют на Землю, а также шесть вспышек М, самая большая из которых М6,6.

Солнечные вспышки класса M относятся к категории умеренно мощных. Вспышка уровня M6,6 способна вызвать незначительные радионарушения на освещенной Солнцем части Земли, а также создает риск возникновения солнечного радиационного шторма.

Геомагнитное поле будет спокойного уровня, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Головная боль у мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 2 февраля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 30

Как подготовиться к периоду магнитных бурь

Период магнитных бурь обычно не опасен, но может влиять на самочувствие, особенно если есть склонность к головной боли, колебаниям давления или тревожности. Подготовиться можно довольно просто:

полноценный сон за несколько дней до ожидаемой бури снижает нагрузку на нервную систему и помогает легче переносить перепады самочувствия;

важно пить достаточно воды, поскольку обезвоживание может усиливать головную боль, усталость и головокружение, которые иногда сопровождают магнитные колебания;

питание желательно сделать более легким: меньше кофе, алкоголя, жирной и очень соленой пищи;

физическую активность не стоит полностью отменять, но лучше избегать перегрузок;

уменьшить информационный шум и стресс;

стоит заранее иметь под рукой назначенные врачом препараты и не менять схему лечения без консультации.

Напомним, ученые обнаружили в межзвездном пространстве молекулу с серой, которая связана с происхождением жизни на Земле.

А космическое агентство NASA решило отправить туристов на Международную космическую станцию.